Serie A: il Lecce perde 0-4 col Napoli al Via del Mare

Ssc Napoli fb





Nel secondo tempo al 6’ raddoppia Osimhan di testa su cross di Kvaratskhelia. Al 12’ annullata una rete a Strefezza dei salentini per un fallo di mano di Krstovic. Al 43’ il Napoli realizza il terzo gol per merito di Gaetano, tocco di destro. Al 92’ i partenopei segnano per la quarta volta. Politano trasforma un rigore, concesso per un fallo di Ramadani su Gaetano. Seconda sconfitta consecutiva per i salentini. Il Lecce è sesto con 11 punti, insieme alla Fiorentina.

Prima sconfitta del Lecce al “Via del Mare”. I salentini perdono 0-4 col Napoli nella settima giornata di andata di Serie A. Nel primo tempo al 12’ Lindstrom dei campani va vicino al gol. Al 16’ i partenopei passano in vantaggio con Ostigard di testa su cross di Zielinski. Al 24’ Almqvist dei giallorossi pugliesi, sfiora la rete. Al 30’ Pongracic del Lecce, non concretizza una buona occasione. Al 45’ Kvaratskhelia del Napoli su punizione non inquadra la porta.