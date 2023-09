Latiano, sabato 30 settembre 2023 la consegna del 'Premio Città di Latiano' e concerto degli Apres La Classe

LATIANO (BR) - A Latiano si rinnova l’appuntamento con La Fera che dal 1866, ogni prima domenica di Ottobre, saluta l’inizio dell’autunno mettendo in mostra il meglio proveniente dal territorio coniugando cultura, modernità e tradizione.





Sabato 30 settembre, alle 20:30, in Piazza Umberto Primo, ad animare la serata, i ritmi travolgenti degli Après la Classe.

Come ormai è consuetudine, l’appuntamento con La Fera è anche l’occasione per conferire il riconoscimento “Premio Città di Latiano” alle realtà del territorio che si distinguono per il loro operato. Quest’anno le aziende individuate sono Taberna Libraria, libreria e presidio culturale; e Interno Poesia, casa editrice.

Dopo questo breve momento di consegna dei premi da parte delle autorità, si partirà con la musica degli Apres La Classe. La band, originaria di Aradeo, in provincia di Lecce, è composta da Cesko (voce, synth, chitarre), Puccia (voce, fisarmonica, tastiere), Combass (basso, cori), Alex Ricci (chitarra), Giammy (batteria).

Formatosi nel 1996, il gruppo assume una fisionomia definitiva nel 1999 e nel 2002 esordendo ufficialmente con l'etichetta Edel Italia. L'album di debutto è Après la Classe (2002), il cui singolo di lancio "Paris" diventa subito una hit nelle discoteche e nelle radio italiane venendo anche scelta, nel 2006, come sigla di uno spot televisivo nazionale e come sigla di apertura del programma "Le Iene".

Altri due singoli ben conosciuti, editi sempre per Edel nel 2002, sono Ricominciamo, cover di Adriano Pappalardo e Ci 6 solo tu. Nel 2004 è pubblicato l'album Un numero.

Hanno anche all'attivo collaborazioni con gruppi affermati come i Sud Sound System e artisti noti come Caparezza e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Le loro prime esibizioni partono da Lecce e provincia e poi, tra Italia tutta e resto del mondo.

Nel tempo hanno modificato il loro sound in una sorta di Dub-Rock con contaminazioni Electro-Rock. La band ha scritto e cantato anche delle canzoni in francese, lingua madre del cantante.

Il 20 aprile 2010 il gruppo ha pubblicato un nuovo lavoro, Mammalitaliani, prodotto e realizzato in collaborazione con Caparezza uscito con l'etichetta Sunnycola distribuzione Universal.

Il singolo omonimo spopola nell'estate 2010 nelle radio e nelle spiagge della penisola italica.

Il tour dell'album regala alla band in due anni centosessanta concerti e due tour negli States.

Il 1º luglio 2014 esce Riuscire a volare, album prodotto da Colorsound e distribuito da Universal. Il disco comprende 13 tracce e vede la collaborazione di Giuliano Sangiorgi degli amici Negramaro.

Anche questo appuntamento fa parte di “Aspettando La Fera” il calendario di eventi organizzato dall’Amministrazione Comunale di Latiano - Assessorato alle Attività Produttive con il patrocinio della Regione Puglia in collaborazione con la Pro Loco, diverse associazioni della città e con la media partnership di Idea Radio.

Eventi ed aggiornamenti sulla pagina Facebook e Instargram: LA FERA LATIANO