Tragedia al Perrino di Brindisi: govane madre migrante perde la vita dopo il parto cesareo

BRINDISI - Una giovane donna di 24 anni proveniente dal Burkina Faso ha perso la vita al Perrino di Brindisi dopo aver dato alla luce una bambina tramite un parto cesareo d'urgenza. La tragica vicenda ha colpito la comunità medica e le organizzazioni umanitarie coinvolte nell'assistenza ai migranti sbarcati a Brindisi il 19 settembre scorso con la nave Geo Barents di Medici senza Frontiere.La 24enne era sbarcata a Brindisi insieme ad altri 470 migranti, ed è stata successivamente trasferita al Perrino di Brindisi per un malore avvertito la sera del 23 settembre. Lì, ha dato alla luce la sua bambina tramite un cesareo d'urgenza. Purtroppo, nelle ore successive, le condizioni della giovane madre si sono aggravate.La causa del decesso è stata identificata come un'emorragia cerebrale. La notizia ha suscitato profonda tristezza e sgomento tra i soccorritori, il personale medico e le organizzazioni umanitarie coinvolte nell'assistenza ai migranti.La piccola, fortunatamente, sta bene ed è stata affidata ai servizi sociali. La madre migrante era giunta in Italia senza altri familiari e aveva intrapreso un viaggio difficile per cercare una vita migliore. La sua tragica morte sottolinea ancora una volta i rischi e le sfide che affrontano le persone in fuga da situazioni difficili in cerca di protezione e opportunità.