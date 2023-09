'Lecceinscena a ottobre': musica nei quartieri e in centro, festival e appuntamenti di richiamo

LECCE - Il prossimo mese di ottobre a Lecce sarà caratterizzato da iniziative diffuse e gratuite in tutta la città, festival e importanti appuntamenti di richiamo nazionale ed internazionale, che vedono insieme l'Amministrazione comunale, associazioni e imprese culturali, comitati di quartiere del territorio, con il sostegno della Regione Puglia.La programmazione sarà presentata in una conferenza stampa che si terrà sabato 30 settembre, alle ore 10.15, nella sala Open Space di Palazzo Carafa in piazza Sant'Oronzo.Interverranno il sindaco Carlo Salvemini, l'assessore al Turismo e allo Spettacolo Paolo Foresio e, da remoto, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il direttore generale del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio di Regione Puglia Aldo Patruno.