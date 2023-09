Oria, Facilitazione digitale: nuovi servizi di aiuto ai cittadini

ORIA (BR) - "L'Amministrazione comunale ha sempre avuto a cuore l’innovazione e l’inclusione dei suoi cittadini. Oggi siamo orgogliosi di comunicare una notizia che rappresenta un ulteriore tassello in questa direzione. La Puglia si arricchirà di numerosi punti di facilitazione digitale grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E possiamo affermare con orgoglio che Oria è tra questi. Con un progetto da € 160.000 che ci vede coinvolti insieme ad altri tre comuni" si legge in una nota stampa dell'Amministrazione Comunale di Oria. - "L'Amministrazione comunale ha sempre avuto a cuore l’innovazione e l’inclusione dei suoi cittadini. Oggi siamo orgogliosi di comunicare una notizia che rappresenta un ulteriore tassello in questa direzione. La Puglia si arricchirà di numerosi punti di facilitazione digitale grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E possiamo affermare con orgoglio che Oria è tra questi. Con un progetto da € 160.000 che ci vede coinvolti insieme ad altri tre comuni" si legge in una nota stampa dell'Amministrazione Comunale di Oria.





"Il nostro punto di facilitazione sarà attivato presso la biblioteca comunale e avrà la funzione di garantire formazione e assistenza digitale gratuita a tutti coloro che al momento non hanno la giusta padronanza con gli strumenti digitali. Azioni considerate semplici come un pagamento online, la creazione di un'identità digitale, le consultazioni di fascicoli medici, per molti sono invece complesse. Sono tanti i cittadini che potranno trovare delle risposte e un punto di ascolto a cui rivolgersi con fiducia e con la garanzia di essere ben assistiti. Oria è stata pronta a sollecitare la candidatura e sarà parte attiva di questo progetto. Il nostro Ambito Territoriale Sociale sta infatti definendo i dettagli per rendere operativi questi punti, e ci aspettiamo che la loro attivazione avvenga entro la fine del 2023. Questo non è solo un progetto, ma una visione. Una visione di una comunità cittadina dove tutti, indipendentemente dalle proprie competenze iniziali, possono avere accesso ai servizi digitali. È una visione che vede la sinergia tra vari attori, dall'Amministrazione comunale alla Regione, uniti per garantire che nessun cittadino sia lasciato indietro nell'era digitale. Ringraziamo l' Ambito Territoriale Sociale n° 3, la Regione Puglia, l’ANCI, il Forum del Terzo Settore e tutti gli altri partner coinvolti. La reciproca collaborazione e visione condivisa ci permettono di fare passi concreti verso un futuro dove la tecnologia e l’innovazione sono al servizio dei cittadini, rendendo la vita di tutti noi più semplice e connessa. Oria si conferma ancora una volta attenta alle esigenze dei suoi cittadini, pronta a cogliere le opportunità offerte dai finanziamenti pubblici e disponibile ad accogliere le sfide del futuro. Con passione e impegno" si legge ancora nella nota dell'amministrazione comunale oritana.