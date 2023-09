MONTERONI DI LECCE (LE) - Da sabato 16 settembre, Monteroni di Lecce sarà il cuore pulsante della "Negroamaro Week". Questa iniziativa, promossa congiuntamente dal Comune di Monteroni, dal Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia e in collaborazione con gli Studentati Civilitas e Vis One, si prefigge l'ambizioso obiettivo di valorizzare e promuovere a livello nazionale ed internazionale questo pregiato vino, riconosciuto per la sua perfetta sintonia con il territorio e i prodotti tipici locali. La profonda connessione tra il Negroamaro e il territorio pugliese è espressa in ogni sorso, raccontando la storia e la tradizione della regione. - Da sabato 16 settembre, Monteroni di Lecce sarà il cuore pulsante della "Negroamaro Week". Questa iniziativa, promossa congiuntamente dal Comune di Monteroni, dal Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia e in collaborazione con gli Studentati Civilitas e Vis One, si prefigge l'ambizioso obiettivo di valorizzare e promuovere a livello nazionale ed internazionale questo pregiato vino, riconosciuto per la sua perfetta sintonia con il territorio e i prodotti tipici locali. La profonda connessione tra il Negroamaro e il territorio pugliese è espressa in ogni sorso, raccontando la storia e la tradizione della regione.





L'evento si svilupperà nel suggestivo scenario del Parco del Negroamaro, che prende il nome dal celebre vino locale. Durante la "Negroamaro Week" studenti provenienti dal resto d'Italia e da diverse parti del mondo, ospitati negli Studentati Civilitas e Vis One, avranno l'opportunità di vivere un'esperienza unica. Saranno immersi nelle bellezze senza tempo di questo luogo, scopriranno la sua storia e il suo presente, degusteranno i vini prodotti nei vigneti circostanti e si delizieranno con i prelibati prodotti tipici che conferiscono prestigio alla Puglia.

All’interno di questo evento straordinario, Monteroni ospiterà l'International Fashion Award, che si terrà nella stessa giornata del 16 settembre, a partire dalle 19.30, in Piazza Falconieri, e attrarrà non solo studenti, turisti, appassionati e conoscitori di vino, ma anche oltre 150 professionisti del settore della moda provenienti da 24 paesi differenti. Questi esperti, notoriamente attenti alla qualità e all'unicità, avranno l'opportunità di assaporare i nostri prodotti tipici, di degustare i nostri vini e, in definitiva, di conoscere meglio la Puglia e pubblicizzarla, contribuendo a promuovere il nostro territorio e le sue eccellenze. L'evento sarà aperto al pubblico e completamente gratuito.

"L'Amministrazione comunale, in collaborazione con l'Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia, è orgogliosa di promuovere il nostro territorio e il suo prodotto più celebre, il vino Negroamaro, attraverso un evento di forte richiamo internazionale" afferma il Sindaco del Comune di Monteroni Mariolina Pizzuto "Siamo entusiasti di ospitare delegazioni provenienti da 24 Paesi, tra cui Francia, Argentina, Arabia Saudita, Cina, Kazakistan, Brasile e Marocco, solo per citarne alcuni".

La serata del 16 settembre proseguirà con il "Festival del Negroamaro" che si terrà alle ore 22.30 nello storico Palazzo Pino di Monteroni, appositamente allestito per l'occasione. In seguito, ci saranno tre giornate di visite guidate denominate "Negroamaro for students" organizzate in collaborazione con gli Studentati gestiti dalla Fondazione VIS. Gli studenti avranno l'opportunità di visitare le cantine locali, conoscere la terra, scoprire le aziende e interagire con i professionisti del settore, diventando ambasciatori del Negroamaro e della Puglia nel mondo.