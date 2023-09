Oria, sabato 30 settembre 2023 la cerimonia di premiazione della XIX edizione del Premio Letterario Internazionale 'Il Pozzo e l'Arancio'

ORIA (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Oria: sabato 30 settembre 2023, presso la Chiesa di San Francesco d'Assisi in via Senatore Martini, si terrà la cerimonia di premiazione della XIX edizione del Premio Letterario Internazionale "Il Pozzo e l'Arancio".





La serata é dedicata a Umberto Saba, dal titolo "Amai la verità che giace al fondo", nella commemorazione del 140° anniversario della sua nascita.

Per quel che riguarda il premio in palio per il vincitore del Premio Letterario, é stato realizzato dai ragazzi dell'Associazione "Ex Aequo", organizzatrice del Paratorneo dei Rioni di Oria.