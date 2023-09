Putignano, al via il Corso di Addetto alla Gelateria Base

PUTIGNANO - Il 2 Ottobre 2023, presso la sede di Generazione Vincente Academy a Putignano, in viale Cristoforo Colombo 23 (centro Levante), prenderà il via un corso speciale per aspiranti gelatieri. Questo corso mira a fornire una solida base per l'ingresso nel mondo del gelato artigianale e l'opportunità di inserimento lavorativo.Il corso si distingue per la sua completa struttura formativa. Inizierà con una prima settimana teorica in aula, dove gli studenti acquisiranno conoscenze fondamentali sulla produzione di gelato, le tecniche di preparazione e l'igiene alimentare. Le settimane successive saranno interamente dedicate alla pratica in laboratorio, dando agli studenti l'opportunità di mettere in pratica ciò che hanno imparato.Il corso sarà guidato da esperti del settore. I docenti Claudio Bove, Gaetano Lattarulo e Domenico Maggiore porteranno la loro vasta esperienza nella preparazione e produzione del gelato, condividendo segreti e tecniche con gli studenti. Questa è un'opportunità unica per apprendere da maestri gelatieri qualificati.Il corso è organizzato in partenariato con l'Associazione Italiana Gelatieri (AIG), garantendo una formazione allineata agli standard di qualità del settore. Questo significa che gli studenti riceveranno una formazione che è riconosciuta e apprezzata nell'industria del gelato artigianale.Una delle caratteristiche distintive di questo corso è la sua accessibilità. È completamente gratuito ed è aperto a persone disoccupate o inoccupate di tutte le età. È anche rivolto a coloro che desiderano una transizione professionale nel settore della gelateria. Questa apertura offre a un'ampia gamma di persone l'opportunità di apprendere e sviluppare nuove competenze.Alla fine del corso, verranno rilasciati agli studenti un Attestato di Partecipazione e un Attestato Personale Alimentarista (HACCP), riconoscimenti che possono essere preziosi per l'ingresso nel mondo del lavoro.Inoltre, è previsto un servizio di trasporto gratuito per gli studenti, a condizione che si raggiunga un numero sufficiente di adesioni.Per ulteriori informazioni o per iscriversi al corso, è possibile contattare il seguente numero: 0806183200 o 3489144704.Inizia il tuo percorso verso una carriera nel mondo della gelateria partecipando a questo corso di alta qualità e accessibile. Non perdere questa opportunità unica di apprendimento e crescita professionale.