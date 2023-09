Ssc Bari fb





Nel secondo tempo al 7’ Maita dei galletti non inquadra la porta. Al 15’ Dorval dei pugliesi va a un passo dal vantaggio. Al 34’ Aramu dei biancorossi su punizione per pochissimo non realizza. Al 39’ Raimondo della Ternana con una conclusione da fuori area colpisce il palo. Al 95’ Luperini degli umbri non riesce a schiacciare di testa in porta. Primo pareggio in trasferta del Bari. Quarto risultato utile consecutivo dei galletti.

- Nella quarta giornata di andata di Serie B il Bari pareggia 0-0 con la Ternana al “Liberati”. Nel primo tempo al 17’ Maita dei biancorossi va vicino al gol. Al 29’ Nasti del Bari non concretizza una buona occasione. Al 32’ Corrado degli umbri sfiora la rete. Al 44’ Luperini della Ternana non riesce a segnare.