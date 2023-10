'Camminiamo per la salute', al via oggi a Castellana con oltre 1.500 partecipanti

CASTELLANA GROTTE - Si è concluso con successo il weekend dedicato alla salute e al benessere presso l’IRCCS “Saverio De Bellis” di Castellana Grotte. Questa mattina, al nastro di partenza della manifestazione “CamminiAMO per la salute”, si sono presentati oltre 1.500 partecipanti di tutte le età.Tante le famiglie con bambini pronte a percorrere gli 8 km di un percorso concepito con l'obiettivo di principale di avvicinare gli utenti all’attività fisica. Associata alla dieta mediterranea, l’attività fisica è fondamentale per ridurre significativamente il rischio di malattie. È quanto emerso anche nella giornata di ieri al Centro Congressi del De Bellis durante l'evento formativo-scientifico "Stili di vita e salute" al quale ha partecipato, tra gli altri, il prof. Luigi Fontana, tra i maggiori esperti mondiali di corretta alimentazione, che collegatosi da Sidney, ha dimostrato come dieta mediterranea e l’attività fisica siano fattori imprescindibili per favorire una prospettiva di vita sana e longeva.“Il weekend di oggi – ha affermato il Direttore Scientifico dell’IRCCS De Bellis, il professor Gianluigi Giannelli – è l’ultimo di una serie di eventi dedicati alla prevenzione. Molte ricerche dimostrano come la camminata sia un “farmaco” particolarmente efficace e, a volte, l’unico per combattere certe malattie.” Il Presidente del CIV, dottor Enzo Del Vecchio, si è detto soddisfatto dell’iniziativa, definendo la giornata "straordinaria" per sport, salute e benessere. Ha poi sottolineato l'impegno pluriennale dell’IRCCS sulla prevenzione, ottenendo notevoli risultati sia scientifici che assistenziali. “Quando si parla di eccellenza sanitaria in Puglia, si parla di noi”.Il Direttore Generale, il dottor Tommaso Stallone ha ricordato come il De Bellis abbia tra i suoi principali obiettivi quello, anche grazie a queste occasioni, di “diffondere e promuovere la cultura della prevenzione per garantire la salute a tutti”.“La Salute viene prima della Sanità – ha commentato il direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL, dottor Vito Montanaro, presente all’evento – per questo è fondamentale sostenere iniziative come questa. Il successo di oggi ripaga l’impegno continuo del De Bellis sulla prevenzione.”