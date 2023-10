'Notti Sacre' a Lecce, lunedì 9 ottobre 2023 ultimo appuntamento nel Duomo

LECCE - Si conclude domani alle 20 presso il Duomo “Notti sacre”, rassegna musicale in scena per la prima volta a Lecce dopo essere divenuta appuntamento di grande successo nel centro storico di Bari.





Dopo l’anteprima assoluta di stasera nel capoluogo regionale, infatti, in programma domani sera la Messa da Requiem per voci e organo di Nino Rota, scritta dal compositore milanese a 12 anni per la morte del padre, rimasta inedita e finora mai eseguita. Al concerto prenderanno parte anche i giovani cantori del Conservatorio “Niccolò Piccinni” e dall’Università di Bari, di “Florilegium Vocis”, della polifonica barese “Biagio Grimaldi”, del coro “Harmonia”: un centinaio di voci in tutto guidate dal maestro Sabino Manzo e dirette per l’occasione dal maestro americano Jonathan Hirsch. All’organo Annarosa Partipilo. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

“Notti sacre” è organizzata da Vallisa Cultura con ArtWork, Arcidiocesi di Lecce e Pontificio Consiglio della Cultura in collaborazione con Fondazione “Splendor Fidei” e Comune di Lecce - media partner Portalecce - e ha già registrato grandissimo successo martedì 26 settembre con l’orchestra barocca “Santa Teresa dei Maschi” e i Concerti per organo op.4. di Handel, e martedì scorso con il Requiem in do minore per orchestra e coro di Luigi Maria Cherubini, a cura dei giovani cantori e orchestrali del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli e di “Dilectamusica”.