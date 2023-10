Storia di successo: la famiglia Labianca, produttori di olio d'oliva da 60 anni a Trinitapoli

- Nel cuore della Puglia, nella pittoresca città di Trinitapoli, la tradizione dell'olio d'oliva è radicata in profondità. Questa regione italiana è famosa per la sua millenaria coltivazione degli ulivi e per l'estrazione di uno dei migliori oli extravergini d'Italia. Nel 1966, Michele Labianca ha dato vita al frantoio "Labianca," un'azienda con una missione ambiziosa: creare un olio extravergine d'oliva puro, ottenuto esclusivamente dalle olive dei loro alberi e seguendo una filosofia che coniuga la tradizione olearia pugliese con l'innovazione tecnologica.Michele Savino Labianca, figlio di Domenico Labianca, ha fondato l'azienda dopo aver acquisito esperienza come tagliatore di olio. Il suo obiettivo era quello di modernizzare il processo di produzione dell'olio pur mantenendo radici salde nella tradizione. Nel corso degli anni, i figli di Michele hanno contribuito all'espansione e all'innovazione dell'azienda, portandola a un livello di eccellenza nella produzione di olio extravergine di oliva di alta qualità.Nel 2007, l'azienda si è divisa, dando origine a un nuovo concetto di frantoio oleario, la Ditta Labianca Savino Loreto. I figli, Michele e Angelica, hanno introdotto ulteriori miglioramenti con l'uso di impianti all'avanguardia e sistemi di autocontrollo sanitario. Nel 2012 e 2013, l'azienda ha ampliato la capacità produttiva e di stoccaggio, ricevendo una valutazione positiva dall'Azienda Sanitaria Locale della Bat.Savino Labianca sottolinea il loro legame con la terra: "Amiamo la nostra terra, coltiviamo le olive direttamente nei nostri terreni e produciamo prodotti che raccontano la nostra storia e quella di Trinitapoli. Ognuno di noi esprime l'amore per l'olio extravergine." La famiglia Labianca diffonde in tutto il mondo le qualità dell'olio extravergine di oliva e ne esalta le caratteristiche organolettiche.Infine, nel 2023, l'azienda ha ricevuto un prestigioso riconoscimento per la qualità della loro olivicoltura da parte della rinomata Monini Spa. Questo ha portato all'installazione di tre impianti tecnologicamente avanzati, aumentando ulteriormente la capacità produttiva di molitura. Questo successo ha posizionato la Città di Trinitapoli e l'azienda Labianca tra i principali produttori di olio d'oliva nell'intera regione pugliese.La storia della famiglia Labianca è un esempio di dedizione, innovazione e passione nel settore dell'olio d'oliva, dimostrando come la tradizione possa fondersi con la modernità per creare prodotti di eccellenza.