Francavilla Fontana, al via nella Scuola Musicale Comunale la stagione 'I concerti dell’Auditorium'



FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Il concerto del maestro Pierluigi Camicia, tenutosi domenica 15 ottobre nella Scuola Musicale Comunale, ha inaugurato ufficialmente "I concerti dell’Auditorium", la nuova rassegna musicale a cura delle Associazioni Agimus di Francavilla Fontana e Auditorium di Castellana Grotte. La copertina di questa stagione è dedicata a Nicola Piovani che sabato 9 dicembre si esibirà al Teatro Italia di Francavilla Fontana con il suo spettacolo "Note a margine". - Il concerto del maestro Pierluigi Camicia, tenutosi domenica 15 ottobre nella Scuola Musicale Comunale, ha inaugurato ufficialmente "I concerti dell’Auditorium", la nuova rassegna musicale a cura delle Associazioni Agimus di Francavilla Fontana e Auditorium di Castellana Grotte. La copertina di questa stagione è dedicata a Nicola Piovani che sabato 9 dicembre si esibirà al Teatro Italia di Francavilla Fontana con il suo spettacolo "Note a margine".





"Da quando abbiamo dato impulso alla creazione di un auditorium nella Scuola Musicale – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – si è avviato un processo virtuoso che ha portato nella nostra Città artisti da tutta l’Italia. L’arrivo del maestro Piovani è una conferma della qualità del percorso sin qui compiuto. Ringrazio le associazioni Agimus e Auditorium che hanno unito le loro forze per dare vita ad una stagione che riserverà grandi emozioni per il pubblico".

Il programma prevede 15 concerti, 14 con ingresso gratuito nell’auditorium della Scuola Musicale Comunale e l’appuntamento con il maestro Piovani al Cinema Teatro Italia con ingresso a pagamento.

Dopo il concerto del maestro Camicia, che ha inaugurato la nuova rassegna, i prossimi protagonisti della stagione saranno Simona Capozzucco e Maurizio Di Fulvio (21 ottobre), Vito Alessio Calianno (29 ottobre), Elena Cornacchia, Giorgio Costa e Bruno Gambarotta (4 novembre), Raffaele Bertolini e Antonella De Vinco (11 novembre), Vito Saulle e Michele Argentieri (12 novembre), Stefano Bagliano e Massimiliano Faraci (18 novembre), Nicola Piovani (9 dicembre), Simone Bellagamba e William Belpassi (19 novembre), Roberto Imperatrice (26 novembre), Sergio Patria e Elena Ballario (2 dicembre), Marilena Liso e Gemma Dibattista (17 dicembre), Aurelio e Paolo Pollice (13 gennaio), Ettore Pellegrino e Gianluca Persichetti (27 gennaio), Fortunato Casu e Manuele Pinna (3 febbraio).

"Grazie al lavoro in sinergia con l’Associazione Auditorium – spiega il maestro Antonio Curto, direttore artistico della sezione francavillese di AGIMUS – siamo riusciti ad offrire al pubblico francavillese una stagione con nomi di prestigio. Da direttore della Scuola Musicale non posso che rimarcare la mia soddisfazione nel vedere la crescita della nostra istituzione ormai diventata un punto di riferimento per tutti gli amanti della musica".

Nella serata inaugurale di domenica 15 ottobre il maestro Pierluigi Camicia, pianista noto a livello internazionale e direttore artistico dell’Associazione Auditorium, ha incantato il pubblico con la sua maestria.

"La Scuola Musicale Comunale – conclude il maestro Camicia – è un luogo di conoscenza e promozione della musica classica in tutte le sue forme. Siamo stati felicissimi di contribuire alla realizzazione di una stagione di assoluto livello che permetterà al pubblico di assistere a concerti sospesi tra la tradizione e l’innovazione".

La partecipazione ai concerti nell’auditorium della Scuola Musicale è gratuita sino all’esaurimento dei posti disponibili. La stagione, a cura delle Associazioni AGIMUS di Francavilla Fontana e Auditorium di Castellana Grotte, è patrocinata dall’Amministrazione Comunale e dai Ministeri della Cultura e dell’Istruzione e del Merito.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0831852129 o visitare i siti www.scuolamusicalecomunale.it e www.agimusfrancavilla.com.