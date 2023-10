Roma ha ospitato la conferenza stampa di 'Portici d'Estate': annuncio dell'Evento finale al Teatro Nuovo di Martina Franca con un parterre di artisti di grande spessore

ROMA - Nell'elegante Via Margutta, si è tenuta la conferenza stampa alla presenza di diverse testate giornalistiche anche straniere che ha delineato l’ultima edizione dell’evento "Portici d’Estate". - Nell'elegante Via Margutta, si è tenuta la conferenza stampa alla presenza di diverse testate giornalistiche anche straniere che ha delineato l’ultima edizione dell’evento "Portici d’Estate".





Portici d’Estate, l’evento nato nel 1992 a Martina Franca nelle ventidue edizioni ha promosso la moda prodotta nel Centro Sud Italia, in particolare nella Valle d’Itria che allora contava oltre un migliaio di laboratori di confezioni, in particolare capispalla ed abiti da sposa.

Grazie all’evento ideato da Antonio Rubino, giornalista, esperto di marketing e comunicazione oltre ad organizzatore di grandi eventi, sono nati molti brand che si sono anche affermati a livello internazionale.

Di quelle migliaia di aziende, oggi ne restano poche, in quanto molte delle produzioni tessili si sono spostate in altri paesi.

Portici d’Estate, denominata così dal suo organizzatore in quanto è nata a Martina Franca, capitale della Valle d’Itria, proprio davanti ad un imponente porticato che si affaccia nella Piazza Maria Immacolata, allora per la verità poco conosciuto e che, grazie alla manifestazione oggi, è di grande richiamo turistico.

Antonio Rubino nelle 23 edizioni, svoltesi prevalentemente a Martina Franca, con alcune di queste anche nella bellissima Piazza Maria Immacolata di Taranto davanti ad una suggestiva fontana ed una di esse anche a Margherita di Savoia, la città delle saline, ha ospitato oltre trecento grandi personaggi, prevalentemente dello spettacolo, del cinema e della televisione, tra questi Giancarlo Giannini, Carlo Verdone, Giorgia, Dalila di Lazzaro, Valeria Marini, Manuela Arcuri, Mando, Fabio Concato, Bruno Lauzi, Franco Califano, Barbara Bouchet e tanti altri.

Dopo trentadue anni l’organizzatore ha deciso di calare il sipario e lo farà dal 10 al 12 novembre p.v. al Teatro Nuovo di Martina Franca, ottocento posti a sedere, facendolo coincidere con l’Estate di San Martino.

La conferenza stampa tenutasi venerdì pomeriggio a Roma ha un motivo in particolare: Portici d’Estate ha avuto nella sua storia cinque edizioni romane denominate "Portici in Capitale" alcune delle quali hanno visto la presenza televisiva della prima rete nazionale, mentre tutte le altre, comprese quelle pugliesi, sono state trasmesse anche su canali satellitari.

A Roma Portici in Capitale si è svolta in alcuni grandi palazzi come: Palazzo Barberini, Palazzo Rospigliosi e Palazzo Ferraioli.

E’ questo il motivo che anche quest’anno Antonio Rubino ha volto tenere la conferenza stampa a Roma, alla presenza di numerosi giornalisti, tra questi anche suoi colleghi di testate straniere.

L’ospite della conferenza stampa è stata l’attrice Adriana Russo che con l’allora giornalista televisivo RAI Franco Solfiti, presentarono la prima edizione nel 1992.

La prossima ed ultima volta sarà presentata nelle prime due serate dal giornalista Attilio Romita e da Laura Freddi, mentre nell’ultima, quella del 12 agosto, a condurla sarà Beppe Convertini, la cui carriera è partita proprio dai palcoscenici di Portici d’Estate a Martina Franca.

Tanti gli ospiti delle tre serate di questa ultima edizione, tra questi l’attrice Maria Grazia Cucinotta l’attore e regista Paolo Ruffini.

Sul palcoscenico del Teatro Nuovo di Martina Franca, artisti anche internazionali come Ronnie Jones ed altri di grande prestigio nazionale come il cantautore Renzo Rubino che in queste ultime settimane è alla ribalta sulle più importanti reti radiotelevisive nazionali e tanti altri, come il famoso tenore Alberto Profeta, reduce da una tournee a Boston, il sempreverde Memo Remigi, la rivelazione di Mogol Gianmarco Carroccia che sta ottenendo il soldout in tutti i teatri italiani, sia per la sua voce simile a Lucio Battisti che per la sua somiglianza al cantautore scomparso, tanto da aver tenuto un concerto a Montecitorio davanti ai rappresentanti del Parlamento, tra questi anche il Presidente della Repubblica.

Tre grandi comici parteciperanno alle tre serate: Carmine Faraco, Max Cavallari e Gianni Ciardo. Due voci eccezionali femminili, grandi interpreti come Roberta Faccani ex cantante solista dei Matia Bazar e Stefania Caracciolo, voce inconfondibile di Ballando con le stelle, saranno tra i protagonisti femminili dell’ultima edizione.

Il Teatro Nuovo di Martina Franca, la cui stagione teatrale è stata inaugurata pochi giorni fa, può contenere 800 spettatori.

Nella conferenza stampa l’organizzatore ha spiegato i motivi della sua decisione di porre fine all’evento, dovuti alla scomparsa di numerose aziende che producevano abbigliamento nel territorio pugliese, oramai ridottesi notevolmente. Ma, Rubino ha annunciato il suo intento di fare anche un evento conclusivo a Roma nel prossimo inverno strizzando l’occhio alla struttura Roma Eventi proprio in Via Margutta dove avrebbe già anni fa tentato di organizzare un evento.

Si punta al tutto esaurito per le tre serate, grazie anche ad un abbonamento di 50,00 euro per le tre serate che permetterà di avere una serata in omaggio in quanto il biglietto d’accesso unico numerato in ciascuna delle tre serate sarà di 25,00 euro.

I biglietti e gli abbonamenti si possono acquistare sia on line sul circuito ciaotickets.com che in tutte le rivendite collegate in tutta Italia o al botteghino del teatro, sia in prevendita che prima di ciascuna serata in teatro.

Come ha dichiarato la stessa attrice Adriana Russo in conferenza stampa potrebbe essere una occasione a Novembre per godersi un weekend in Puglia e di conoscere questa splendida regione ed in particolare Martina Franca. Info 0804800600 - 3356770902.