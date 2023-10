Francavilla Fontana, avviso esplorativo e consultazione preliminare di mercato per l’ex centro di carico intermodale

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Nelle scorse ore si è chiusa la consultazione preliminare di mercato rivolta alle aziende interessate all’ex centro di carico intermodale di contrada Tiberio. Allo scadere dei termini previsti dal bando hanno manifestato il proprio interesse quattro imprese. - Nelle scorse ore si è chiusa la consultazione preliminare di mercato rivolta alle aziende interessate all’ex centro di carico intermodale di contrada Tiberio. Allo scadere dei termini previsti dal bando hanno manifestato il proprio interesse quattro imprese.





"Il risultato della consultazione – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – conferma che per l’ex intermodale non è scritta la parola fine. Siamo convinti che questa struttura mai entrata in funzione possa ancora ritagliarsi un ruolo strategico per lo sviluppo del territorio".

La documentazione sarà ora esaminata dagli uffici comunali che recepiranno da ogni singola proposta gli elementi ritenuti utili per la definizione della procedura di locazione o vendita del compendio immobiliare.

Negli elaborati le imprese interessate hanno potuto indicare le condizioni giuridiche ed economiche che ritengono più vantaggiose, evidenziare possibili criticità e fornire idee sulla gestione dell’ex intermodale. Chiunque vorrà insediarsi, in ogni caso, dovrà svolgere attività compatibili con la destinazione d’uso originaria di centro logistico di carico, scarico e movimentazione delle merci.

Il centro di carico intermodale fu concepito come un’opera da 30 miliardi di lire per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli. Oggi la struttura, mai entrata in funzione e costata circa 8 milioni di euro, si presenta con 3 capannoni, un edificio per uffici e un piazzale esterno per la sosta degli automezzi.

L’area è dotata di un impianto di videosorveglianza ad alta risoluzione con un sistema di lettura e riconoscimento delle targhe dei veicoli collegato con la centrale operativa della Polizia di Stato, installato nei mesi scorsi dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con il Consorzio ASI.

Conclusa la fase di analisi delle proposte ricevute sarà pubblicato un nuovo bando pubblico rivolto a tutti gli operatori presenti sul mercato, a prescindere dalla partecipazione alla consultazione preliminare.