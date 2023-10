Sicky, un passato difficile e la rinascita nel nuovo singolo ''Atlantide''

Alessandro Eremo, al secolo Sicky, pubblica il nuovo singolo 'Atlantide' distribuito da Ada Music Italy, il nuovo brano con cui il rapper è pronto a riemergere dai propri abissi interiori, unendo un sound dal ritmo reggaeton e spensierato a un testo che racconta i problemi d’ansia e di socializzazione affrontati dall’artista durante gran parte del suo difficile vissuto.

Il brano, accompagnato dal videoclip, vuole trasmettere un’idea di abbandono e la successiva rinascita. Con questo intento sono state scelte come location il paese abbandonato di Consonno (LC) per simboleggiare l’abisso e la cittadina di Como, con la sua bellezza e le sue luci, per mostrare la meraviglia del mondo una volta riemersi.

Cosa rappresenta per te Atlantide?

Atlantide rappresenta dei lati della mia vita, meno belli di altri che prendono vita in tanti miei brani.

Come hai superato i tuoi problemi con l’ansia?

La verità è che non li ho superati, è roba con cui convivere, impari a controllare e a soffocare, ma alla fine è qualcosa di cui non riuscirai mai a liberarti veramente. La musica come qualsiasi passione sicuramente dà una mano.

Che ricordi hai della tua infanzia?

Ho tanti ricordi confusi, sicuramente a casa non mi è mai mancato l’affetto di mia madre e della mia famiglia, però ho anche molti ricordi abbastanza fastidiosi, se dovessi fare un bilancio, avrei preferito l’infanzia di altri.

Cosa sogni per il tuo domani?

Sogno di trovare un mio posto nel mondo magari vivendo della mia passione.

Con quale artista ti piacerebbe collaborare?

Se dovessi fare una scelta ponderata per il mio percorso in Italia mi piacerebbe collaborare con Lazza, se dovessi invece fare una scelta di cuore Marracash. Se dovessi scegliere un artista Internazionale JBalvin.