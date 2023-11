ALBEROBELLO – Touche-touche o tuca tuca? A due anni dalla morte del filosofo Jean-Luc Nancy, è stato pubblicato il libro “Il tocco del toccare. La filosofia del tuca tuca”, che egli pensò con la collega Francesca Romana Recchia Luciani. Il libro sarà presentato venerdì 3 novembre, ore 19:00, presso Casa di Alberobello. I temi del confronto? Femminismo, relazionalità, sessistenza e Raffaella Carrà.'La cronaca quotidiana ci riempie di notizie riguardanti i casi di violenza, stupro, offesa del corpo e dello spirito femminile, veri e propri territori di guerra', lamenta il Sindaco Francesco De Carlo, il quale prova a darsi una spiegazione 'probabilmente perché c’è poca attenzione all’educazione all’affettività, molte volte in secondo piano rispetto all’educazione alla sessualità, che porta a considerare il corpo degno di rispetto e non un luogo di prepotenza e brutalità. Il linguaggio deve cambiare: liberiamoci dagli stereotipi sessuali e accogliamo la pluralità dei generi senza pregiudizi. È questa la strada per costruire una società libera nella quale la differenza è un valore'.Per il pubblico di partecipanti, l’iniziativa non sarà una semplice presentazione di un libro, anzi un evento anticonvenzionale infatti a dialogare con l’autrice ci saranno le Karma B, il duo di drag queen più famoso d’Italia.Patrocinato dal Comune di Alberobello, l’incontro è organizzato dal Centro Antiviolenza Andromeda, in collaborazione con l'Associazione 1797 2.0.I saluti istituzionali saranno a cura della Vicesindaca, Ornella Tripaldi, delle Assessore Valeria Sabatelli e Valentina Liuzzi, rispettivamente alla Cultura e Servizi sociali e della Consigliera Mariella Laneve. Interverranno inoltre Angela Lacitignola, coordinatrice CAV Andromeda e Patrizia Palmisano dell'Associazione 1797 2.0.Ingresso libero.