Un ampio sistema perturbato di origine atlantica porterà un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire dalla prossima notte. Questo evento comporterà precipitazioni diffuse e persistenti su diverse regioni dell'Italia settentrionale e centrale. Sulla base delle previsioni meteorologiche in atto, sono state emesse diverse allerte per il rischio idrogeologico in diverse aree del paese.In particolare, per la giornata di domani, giovedì 2 novembre, è stata emessa un'allerta rossa per rischio idrogeologico su quasi tutto il Friuli Venezia Giulia e su parti del Veneto. Inoltre, è stata emessa un'allerta arancione in ampi settori dell'Emilia Romagna, della Liguria orientale, della Toscana settentrionale, del Veneto centro-meridionale, di alcune parti della Lombardia settentrionale, nonché sulle province autonome di Trento e Bolzano e su alcuni bacini del Friuli Venezia Giulia.Sono state, inoltre, valutate allerte gialle su altri settori dell'Emilia-Romagna, della Lombardia, della Toscana, della Liguria, nonché su Umbria, Lazio, ampi settori del Molise, parte del Piemonte, dell'Abruzzo e sulla Campania occidentale.È importante prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e seguire le direttive delle autorità locali per garantire la sicurezza durante questo periodo di maltempo.