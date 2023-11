'Il Socrate è il migliore Liceo Classico di Bari'

BARI - In base alla nuova edizione di Eduscopio 2023, la piattaforma web che orienta famiglie e studenti nella scelta dei percorsi formativi della scuola secondaria in Italia, non è cambiata la prima posizione del Socrate nella classifica dei migliori licei classici rispetto all’anno scorso.Gli esperti di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, hanno analizzato le scuole superiori in base alla percentuale di studenti diplomati senza essere mai stati bocciati, alle loro prestazioni al primo anno di università e in base al tasso di occupazione.Il successo del liceo Socrate è dovuto da una serie di fattori, tra cui un corpo docente altamente qualificato e appassionato, che dedica grande attenzione alla didattica e al rapporto con gli studenti, sempre disponibile per dotarli di tutte quelle risorse necessarie per il loro successo.Un'offerta didattica completa e articolata, che coniuga le discipline tradizionali del liceo classico e nello stesso tempo innovativa, con un'attenzione alle discipline scientifiche e alla promozione di scambi culturali con scuole di diverse nazioni, in particolar modo con la Germania.Un ambiente scolastico stimolante e inclusivo, che favorisce la crescita personale e professionale degli studenti. Sono gli stessi studenti del liceo concordi nel riconoscere l'alta qualità della formazione che ricevono.Tutto questo dimostra che il liceo Classico Socrate è una scuola di eccellenza che offre ai suoi studenti un percorso formativo completo e articolato, in grado di prepararli ad affrontare le sfide del mondo contemporaneo e aiutarli a scegliere il percorso universitario più adatto alle loro aspirazioni.