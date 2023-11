Bari, gli appuntamenti dei concerti Candlelight di novembre 2023

BARI - I Concerti Candlelight, intimi e suggestivi appuntamenti che reinterpretano autori e brani che hanno fatto e fanno la storia della musica, proseguono nella città di Bari a Novembre con due serate tributo ai Queen all’UNAHOTELS Regina. - I Concerti Candlelight, intimi e suggestivi appuntamenti che reinterpretano autori e brani che hanno fatto e fanno la storia della musica, proseguono nella città di Bari a Novembre con due serate tributo ai Queen all’UNAHOTELS Regina.





Ideati da Fever con il fine di rendere la cultura e la musica classica più accessibile, i concerti Candlelight sono una produzione originale che ha raggiunto migliaia di persone in tutto il mondo, in location esclusive e mozzafiato.





Nati come concerti di musica classica dal vivo, a lume di candela, per riprodurre le opere dei più grandi compositori come Vivaldi, Mozart e Chopin, i Candlelight propongono oggi una sempre più vasta gamma di generi e temi, tra cui omaggi ad artisti contemporanei come Queen, ABBA, Coldplay e Ed Sheeran, oltre a spettacoli dedicati al K Pop, colonne sonore di film e molti altri.





I concerti Candlelight sono presenti in più di 100 città in tutto il mondo, con oltre 3 milioni di spettatori ad oggi.





