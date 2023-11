BARI - Il 5 novembre, la città di Bari sarà il luogo di un evento unico dedicato ai giochi, al cosplay e all'arte. L'ingresso all'evento costa solo 1€, ma se indosserete un costume di cosplay, potrete entrare gratuitamente. Oltre a questa offerta vantaggiosa, tutte le attività all'interno dell'evento saranno gratuite.Organizzato dallo staff di Bari Ludens, l'evento promette di essere una giornata ricca di divertimento e creatività. I partecipanti avranno l'opportunità di incontrare numerosi cosplayers, artisti e disegnatori della scena barese, oltre a provare una varietà di giochi emozionanti.Le attività di gioco offerte includono giochi di ruolo come Dungeons and Dragons, Warhammer 40k e Warhammer Age of Sigmar, così come giochi di miniature come X-Wing e Subbuteo. Gli appassionati di carte troveranno il loro spazio con titoli come Battle Spirits, Bang, Samurai Sword e Exploding Kittens.Inoltre, ci saranno giochi da tavolo come Carcassonne e Nobi Nobi, e un tavolo dedicato agli esperti che spiegheranno come montare e dipingere le miniature di vari giochi. Per gli amanti del mistero, ci sarà una "stanza del mistero" con enigmi da risolvere entro un limite di tempo.Inoltre, i partecipanti avranno l'opportunità di assistere a una presentazione di un gioco di ruolo inventato da alcuni ragazzi. L'evento culminerà con una gara di cosplay alle ore 18:00.Bari Ludens è un'occasione unica per abbracciare la creatività e il divertimento, unendo persone appassionate di giochi, cosplay e arte. L'evento si svolgerà presso Anchecinema a Bari dalle 11 alle 22. Non perdete questa straordinaria giornata di divertimento e scoperta!Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull'evento, potete visitare il loro profilo Instagram: https://www.instagram.com/bari_ludens/