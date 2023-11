FOGGIA - In queste ore, un'allerta meteo ha colpito alcune zone della Capitanata, nel Foggiano. Sin da ieri i Vigili del Fuoco sono stati coinvolti in almeno 30 interventi a causa dei forti venti che hanno causato la caduta di alberi e cedimenti di guaine.La situazione è peggiorata ulteriormente a seguito della caduta di un albero e di un palo della linea telefonica sulla SP130, bloccando così la circolazione stradale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i tecnici della Telecom per risolvere la situazione.Non solo strade, ma anche le campagne hanno subito danni, con alberi di ulivo abbattuti, capannoni divelti e balle di fieno rotolate a causa del vento. Il maltempo continua a creare disagi in quest'area e le autorità sono all'opera per ripristinare la normalità.