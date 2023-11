Bari, venerdì 1 dicembre ospite all'Anchecinema la regista francese Anais Tellenne per la rassegna 'Registi fuori dagli ScheRmi'

- Dopo il successo della serata del 15 novembre con Lily Amirpour, regista americana che ha chiuso la prima parte della tredicesima edizione della rassegna barese, prende avvio la seconda parte di "Registi fuori dagli ScheRmi", che si delinea come una sorta di festival per via delle date molto ravvicinate, con un’immersione nel miglior cinema d’autore in circolazione, appuntamenti che si terranno tra l’AncheCinema e il Cineporto di Bari nei primi quindici giorni di dicembre.