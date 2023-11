Nel sesto giorno di tregua, in scadenza all'alba di domani, Israele ha ricevuto da Hamas l'elenco degli ostaggi destinati al rilascio oggi. Ieri, altri 10 ostaggi israeliani e due thailandesi sono stati liberati da Hamas in cambio della scarcerazione di 30 detenuti palestinesi. A Doha, si è tenuto un incontro fra Cia e Mossad, mirando a un cessate il fuoco a lungo termine.Il presidente americano Joe Biden ha dichiarato: "Continuare sulla strada del terrore, della violenza, degli omicidi e della guerra significa dare a Hamas ciò che cerca. Non possiamo farlo." Oggi si terrà una riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu sul Medio Oriente. Lula sarà in Arabia Saudita, Steinmeier in Qatar, e il segretario di Stato americano Blinken si recherà in Israele e in Cisgiordania questa settimana, secondo quanto confermato da Washington.