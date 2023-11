Da tutta Italia in Puglia per l’Expo Pizza: successo notevole per la prima edizione

Ha registrato un notevole successo la prima edizione dell’Expo Pizza, l’evento diretto dall’Accademia Professionale del Gusto, nel cuore della città di Palagianello.Presidente dell’Accademia è Domenico Rossini, maestro pizzaiolo, affiancato dal maestro Francesco Fortuna con la collaborazione dello chef Francesco Pucci, presidente APCI e dal maestro pizzaiolo APC Antonio Ventura, insieme allo chef Gaetano Galotafiore (Oro di Napoli).Due sono state le location d’eccezione dell’evento: il Castello Stella Caracciolo e l’Anfiteatro Madonna delle Grazie. Main sponsor dell’evento è stato La Golosa di Puglia: il primo marchio del prestigioso caseificio che, nel tempo, è riuscito a guadagnarsi un ruolo da protagonista nel mercato nazionale ed internazionale, attraverso ampio apprezzamento e meritevolezza. Vari sono, altresì, i prodotti de La Golosa di Puglia che incidono nella preparazione e nella resa delle pizze così amate dal pubblico: basti pensare al fiordilatte, perno della tradizione del rinomato caseificio di Gioia del Colle. Il fiordilatte de La Golosa è, infatti, preparato con latte vaccino intero locale: di certo un prodotto di assoluta tipicità.Il valore aggiunto de La Golosa di Puglia, nell’ambito di eventi come il Pizza Expo, è attestato anche da pizzaioli ed utenti. “Dopo aver girato l’Italia ed aver visto queste manifestazioni organizzate in altri territori d’Italia, ho voluto portare quest’evento nel mio paese” dichiara Nicola Argese, organizzatore Pizza Expo e pizzaiolo. “Quest’evento valorizza la pizza, il piatto più venduto al mondo, insieme alle materie prime che la compongono, come i prodotti de La Golosa di Puglia. Abbiamo fortemente voluto la partecipazione di un’eccellenza così radicata sul nostro territorio, affinché tutti provassero ed apprezzassero i suoi prodotti, dalla nota mozzarella fiordilatte alla burrata” prosegue Argese.Lo stesso Francesco Fortuna, presidente Formazione Pizza Calabria, ha dichiarato: “L’evento è stato davvero unico nel suo genere, data anche la location del Castello. Mi sono trovato lì grazie a Nicola, che mi ha chiesto sostegno e gli sono stato vicino in tutto. I prodotti e le materie prime proposti erano di alto livello. Un’ulteriore nota positiva: ho visto la presenza di molte famiglie con bambini, nonché l’Amministrazione attiva in ogni fase dell’iniziativa”.Così maestre e maestri pizzaioli, congiuntamente a chef, sono accorsi in Puglia da ogni parte d’Italia per misurarsi in degustazioni, confronti tecnico-culinari e competizioni all’insegna della valorizzazione della pizza. “Oggi si è alzato notevolmente il livello di preparazione della pizza e in questa manifestazione raggiungiamo ulteriormente standard al top” dichiara, invece, il campione di pizza acrobatica Danilo Pagano.Pagano ha riportato vittorie nell’ambito dei campionati di Viareggio, Parma ed addirittura Germania: “Naturalmente col passare del tempo e l’aumentare dell’esperienza riusciamo sempre più a districarci e giocare con la pizza. Inoltre, credo molto nella nuova generazione di pizzaioli, come i giovani pizzaioli acrobati di Grottaglie, affinché prosegua con successo il futuro del vasto mondo della pizza” prosegue Pagano.Vari sono stati gli ambiti di sfida all’interno della prima edizione di Pizza Expo. La pizzaiola Teresa Principe sale sul podio della competizione di pizza contemporanea, mentre Donato Todaro per la pizza gourmet. E se nella categoria chef la medaglia d’oro è di Maria Ricciardulli, nella competizione di pizza classica trionfa Antonello Zito.Così sulla base del successo di questa prima edizione, occhi puntati già al futuro: sì, perché l’evento attrattivo da Palagianello per la Puglia tutta è destinato a crescere e proseguire.