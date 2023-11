Fall Vintage '23, torna a Lecce l'esposizione dedicata a vintage e modernariato

LECCE - Vintage e modernariato per una domenica alla scoperta di brand interessanti in una cornice fuori dal comune, Petra Country House, una villa del 700 sulla strada che porta da Lecce a Monteroni, immersa in una rigogliosa pineta.L'evento è in programma domenica 26 Novembre a partire dalle ore 12.00 per arrivare fino alle ore 21.00, un'intera giornata tra stand e musica, immersi in un'atmosfera country-chic.Ci sarà la possibilità di pranzare in loco e degustare birra e i drink a base di erbe spontanee preparati dal Giardino Sotto il Naso. Ad allietare il tutto le selezioni musicali di Tobia Lamare e Analogic live painting Frank Lucignolo.