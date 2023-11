Giovinazzo è l’ingrediente perfetto: arriva da La7 la nuova prestigiosa vetrina nazionale dedicata alla città

GIOVINAZZO - Giovinazzo ancora agli onori dei media nazionali non solo per le sue peculiarità storico-architettoniche, ma anche per l’offerta enogastronomica di qualità. Sabato 4 novembre, dalle ore 11,00, andranno in onda storie e personaggi dell'incantevole cittadina affacciata sul mare nel programma condotto da Maria Grazia Cucinotta “L’Ingrediente perfetto” su La7.La bellezza della perla dell’Adriatico dall’antico fascino sarà amplificata dalla trasmissione tv della indimenticabile Beatrice Russo del film Il Postino con il grande Massimo Troisi. L’attrice e produttrice cinematografica siciliana è tornata anche per questa stagione a raccontare l’Italia, in qualità di straordinaria padrona di casa, nei suoi appuntamenti gourmet del fine settimana (il sabato con “L’ingrediente perfetto-a tu per tu” alle 11,00 e la domenica con L’Ingrediente perfetto” alle 10,10), in cui propone al suo pubblico nuove e gustose ricette, utilizzando i migliori prodotti gastronomici del nostro territorio.Sabato 4 novembre nell’appuntamento “L’ingrediente perfetto - a tu per tu” Giovinazzo sarà protagonista. Nei giorni scorsi, infatti, la troupe del programma è stata ospite a “Friccico ner core”, confermando la bontà della proposta enogastronomica della trattoria che, dall’apertura ad oggi, ha riscosso notevole successo e apprezzamento dal pubblico autoctono, ma anche dai numerosi turisti che affollano vicoli e piazzette dell’ammirevole centro storico, considerato uno dei più suggestivi d’Italia. Un’offerta insolita per la città, perché il ristorante, come recita l’indovinato pay-off della trattoria, si occupa di “cucina romana per passione”. Un’offerta molto allettante, però, che si sposa alla collocazione privilegiata, ai piedi dell’imponente Cattedrale dell’Assunta, nel cuore del borgo antico, in Piazza Meschino.La trasmissione metterà in evidenza, grazie alle parole dello chef e alla maestria della sua brigata, i piatti che, pur ispirandosi alla tradizione romana, esaltano il connubio squisito tra l’eccellenza dei prodotti laziali e quelli pugliesi con l’elaborazione di alcune prelibatezze che fanno parte del DNA della nostra regione come il “panzerotto alla romana”, classica leccornia pugliese ripiena di cacio e pepe, amatriciana, carbonara, ecc… Senza tralasciare gli abbinamenti dei piatti con le migliori cantine pugliesi e nazionali.Il servizio metterà in rilievo le eleganti sale del ristorante e la cura dei particolari, anche in cucina. Lo chef ha infatti mostrato dinanzi alle telecamere la preparazione di piatti che in poco tempo sono diventati motivo d’attrazione per palati esigenti.La storia di grande fascino della città, tra vicoli e scorci mozzafiato, e la sua incontestabile bellezza e attrattiva architettonica sono accompagnate nella narrazione dalla legittima eccellenza del cibo e di prelibate proposte, che sono sciorinate e presentate al pubblico tv con maestria.Il format tv di La7 è l'ennesima vetrina nazionale per la promozione della cittadina che in questa stagione ha registrato un incredibile numero di visitatori, attirati dalla sua eleganza, dalle attrattive culturali e dalla ricca offerta di ristorazione di qualità.È un nuovo lusinghiero tributo dei media alla Puglia, eletta tra le mete ideali dei vacanzieri.È un primato da difendere con orgoglio.La puntata in onda sabato prossimo potrà essere rivista anche sul sito: https://www.la7.it/lingrediente-perfetto