Lo screening del colon retto in Puglia: una sfida organizzativa e culturale per le aziende sanitarie

BARI – Lo screening è un’arma vincente contro il tumore del colon retto, che rappresenta la neoplasia più frequente dell’apparato digerente con 50.000 nuovi casi l’anno in Italia. La prevenzione è una sfida culturale e organizzativa per le aziende sanitarie pugliesi che hanno rilanciato i programmi di prevenzione con l’obiettivo di incrementare estensione e adesione da parte della popolazione.Le strategie messe in campo e i risultati finora raggiunti nello screening sono al centro del meeting formativo “Screening CCR in Puglia”, organizzato dalla ASL di Bari e dalla Regione Puglia in programma oggi, presso Villa De Grecis, a Bari, (dalle 8.30 alle 18.30) coordinato dal responsabile dello Screening colon retto della ASL di Bari, il dottor Alessandro Azzarone e da Nek Albano, dirigente del Dipartimento promozione della Salute della Regione.Ad aprire i lavori, l’assessore regionale alla Sanità Rocco Palese, il direttore del Dipartimento Salute, Vito Montanaro, il direttore sanitario della ASL, Luigi Rossi e il direttore del Dipartimento di prevenzione, Fulvio Longo. Ai saluti istituzionali seguiranno gli interventi di circa 50 relatori mirati a illustrare le novità in ambito diagnostico e terapeutico, partendo dallo stato dell’arte dello Screening del colon retto.Un programma di screening organizzato consente di fare diagnosi precoci e di impedire in molti casi l’insorgenza della patologia riducendone l’impatto sociale ed economico.Il programma di screening del carcinoma del colon retto è particolarmente articolato e complesso e coinvolge più figure professionali: la riuscita di tale progetto dipende anche dal buon coordinamento e dalla collaborazione delle diverse unità operative coinvolte. Il progetto di screening CCR può essere quindi il momento per meglio organizzare la rete specialistica con una crescita professionale a vantaggio dei singoli operatori e delle utenza stessa.L’incontro di domani servirà ai diversi professionisti per confrontarsi anche sulle procedure diagnostiche e terapeutiche e fornire spunti sulle più recenti tecniche di diagnosi e cura.I programmi di Screening sono tra le attività maggiormente incentivate dalla ASL di Bari che ha impresso una accelerata nella estensione degli inviti destinati alla popolazione target. Ed è proprio nello Screening del colon retto che, tra il 2022 e il 2023, si è registrata la crescita più significativa: nel corso del 2022 sono stati 94.663 gli inviti generati e 17.972 gli esami effettuati, mentre da gennaio 2023 ad oggi gli inviti diffusi sono 149.420 con una estensione del 79,92 % - che punta a raggiungere il 100 per cento entro fine anno - e 25.963 gli esami esami effettuati.