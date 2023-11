Puglia: attivo il bonus latte per le mamme che non possono allattare

BARI - Il bonus latte artificiale consiste in un contributo economico, sono ad in importo massimo di 400 euro ed è rivolto alle neo mamme affette da determinate patologie che impediscono di allattare in modo naturale i propri figli e viene riconosciuto per 6 mesi. Le domande vanno inoltrate da gennaio a luglio al Distretto socio sanitario di appartenenza Il bonus è comunque subordinato al possesso di un ISEE inferiore a 30.000 euro annui. Lo rende noto Cosimo Borraccino Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l'attuazione del Piano Taranto.Sulla base del certificato che attesti la patologia, il neonatologo, il pediatra, il medico di base prescrive ogni mese il latte artificiale per un fabbisogno della durata massima dei primi sei mesi di vita del neonato.Il bonus latte artificiale spetta alla presenza di una delle seguenti condizioni:Per le Patologie permanenti:- infezione da HTLV1 e 2 - sindrome di Sheehan - alattogenesi ereditaria - ipotrofia bilaterale della ghiandola mammaria (seno tubulare) - mastectomia bilaterale. Invece, per le patologie temporanee: - infezione da HCV con lesione sanguinante del capezzolo; - infezione da HSV con lesione erpetica sul seno o capezzolo; - infezione ricorrente da streptococco di gruppo B; -lesione luetica sul seno; - tubercolosi bacillifera non trattata; -mastite tubercolare; - infezione da virus varicella zooster - esecuzione di scintigrafia - assunzione di farmaci che controindicano in maniera assoluta l’allattamento - assunzione di droghe (escluso il metadone) -alcolismo.E comunque bisogna possedere un ISEE inferiore ai 30mila €.La domanda dovrà essere compilata sulla modulistica disponibile sul portale Asl e presso i Distretti Socio Sanitari, complete di:-certificato della patologia, -prescrizione medica del latte artificiale, -ISEE, -documentazione fiscale che evidenzi l’acquisto del latte artificiale, -certificato della patologia, -copia del documento di identità in corso di validità e -coordinate bancarie.