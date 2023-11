Lecce, lunedì 27 novembre Sfizi.Di.Posta al VI Festival Internazionale della Public History

LECCE - "Sfizi.Di.Posta. La storia attraverso la posta, la posta attraverso la storia", edito a ottobre 2023 da Cosmo Iannone Editore di Isernia (ISBN 978-88-516-0240-6, brossura, formato 17 x 24, Euro 22), è il titolo del volume di Marco Occhipinti, ideatore e curatore dell’omonimo blog sul web e su Facebook dove conta oltre 20.000 follower, che in 216 pagine raccoglie 30 ‘sfizi’ inediti a coprire un arco temporale di circa 130 anni del nostro Paese, dal 1820 al 1949. - "Sfizi.Di.Posta. La storia attraverso la posta, la posta attraverso la storia", edito a ottobre 2023 da Cosmo Iannone Editore di Isernia (ISBN 978-88-516-0240-6, brossura, formato 17 x 24, Euro 22), è il titolo del volume di Marco Occhipinti, ideatore e curatore dell’omonimo blog sul web e su Facebook dove conta oltre 20.000 follower, che in 216 pagine raccoglie 30 ‘sfizi’ inediti a coprire un arco temporale di circa 130 anni del nostro Paese, dal 1820 al 1949.





Gli ‘sfizi’ sono storie snelle, contenute, immediate, e soprattutto curiose, divertenti, intriganti. Aneddoti raccontati utilizzando lettere, cartoline, telegrammi e altri documenti postali, osservandone affrancature, bolli, censura, indagandone i vari mondi sottesi. In una sequenza di documenti ordinati temporalmente incontriamo beghe di paese, matrimoni di una volta, catastrofi naturali, la tragedia di due guerre, Silvio Pellico, Umberto Nobile, Cesare Pavese.

Il libro, che è stato di recente presentato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma, è disponibile presso l’editore, l’autore, e in tutte le librerie italiane online e non. Al volume ha collaborato la grafologa e criminologa Mirka Mantoan, che ha approfondito gli aspetti grafologici del testo corsivo di alcuni scritti sì da tracciare il profilo caratteriale dei protagonisti, mentre l’introduzione storica è curata da Bruno Crevato-Selvaggi, direttore dell’Istituto di studi storici postali "Aldo Cecchi" di Prato. La premessa è firmata dal noto attore teatrale e collezionista Gianfranco Jannuzzo.

Il volume verrà presentato sabato 25 novembre 2023 alle ore 18.30 presso il Circolo Unione 1860 di Lucera (FG), in piazza Duomo 16. Introdurranno la serata i saluti di Silvio Di Pasqua, presidente del Circolo Unione, e di Walter V. M. di Pierro, presidente dell’Archeoclub d’Italia - Sezione di Lucera "Minerva". Rosanna Carnevale, scrittrice, interverrà quale direttore editoriale della Cosmo Iannone Editore per illustrare il progetto librario, mentre Giovanni Battista Gifuni, saggista, già consigliere presso la Biblioteca della Camera dei deputati, e Giuseppe Trincucci, storico e divulgatore, dialogheranno con l’autore.

Vista la location, inevitabili saranno i rimandi allo ‘sfizio’ presente nel libro intitolato "A Lucera c’è Gifuni" in cui si tratteggia, attraverso l’analisi di un documento postale inedito del 1936, la vita di Giambattista Gifuni, direttore del Museo e della Biblioteca di Lucera a cavallo tra la prima e la seconda metà del Novecento. L’omaggio a Gifuni va però oltre lo ‘sfizio’. Come immagine di copertina del libro l’autore, che vive a Lucera, ha scelto una foto all’albumina datata 1897 che ritrae la famiglia Gifuni. Giambattista, che all’epoca dello scatto aveva sei anni, è il bimbetto vestito alla marinara sulla destra.

L’evento ha il patrocinio della locale sezione "Minerva" dell’Archeoclub d’Italia e del Cesram, Centro Studi Relazioni Atlantico-Mediterranee, soggetto organizzatore del Festival Internazionale della Public History.

La sesta edizione del Festival, che avrà luogo a Lecce dal 27 al 29 novembre all’ex Convitto Palmieri con il patrocinio (tra gli altri) dell’AIPH (Associazione Italiana di Public History) e dell’IFPH (International Federation for Public History), vedrà all’interno del ricchissimo programma la partecipazione dell’autore con un reading appunto su Sfizi.Di.Posta fissato per il 27 novembre alle 12:15 circa.