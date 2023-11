Mesagne, lunedì 20 novembre al Parco Potì presentazione del libro 'I racconti del bosco'

MESAGNE (BR) - La Biblioteca di Mesagne "Ugo Granafei", in collaborazione con Taberna Libraria presenterà lunedì 20 novembre 2023 alle ore 17 nel punto lettura della casa di vetro "Parco R. Potì" il libro di Daniele Zovi, scrittore e divulgatore scientifico, esperto di foreste e animali selvatici, il libro "I racconti del bosco" avventure nella natura di ragazzi, alberi e animali. - La Biblioteca di Mesagne "Ugo Granafei", in collaborazione con Taberna Libraria presenterà lunedì 20 novembre 2023 alle ore 17 nel punto lettura della casa di vetro "Parco R. Potì" il libro di Daniele Zovi, scrittore e divulgatore scientifico, esperto di foreste e animali selvatici, il libro "I racconti del bosco" avventure nella natura di ragazzi, alberi e animali.





Il tema si addice in modo simbiotico con il luogo di presentazione, il "parco" che un po’ tutti ci invidiano, frequentato molto soprattutto da bambini con le loro famiglie. Quest’anno il luogo ha fatto da cornice a molti avvenimenti, soprattutto artistici – culturali, merito anche della ferma volontà dell’amministrazione comunale di far vivere anche le periferie della nostra città, che non lo dimentichiamo è la capitale pugliese della cultura. Il 20 novembre è la giornata mondiale per i diritti dell’infanzia, quale migliore occasione quella di partecipare a questo evento, portando i bambini nella sala di vetro al parco alle 17,00; l’ingresso è libero, è gradita la prenotazione contattando 3389183643.