Presentazione del libro 'Il Segreto della Rugiada' a Villa Larocca

L'evento vedrà la partecipazione del Prof. Luigi Piacente, che introdurrà il libro, e dell'Autrice stessa, a cui sarà affidata la lettura di alcuni brani. La Prof.ssa Immacolata Aulisa dialogherà con l'Autrice durante la presentazione.



Il libro ha ricevuto una prefazione speciale scritta da S.E. Mons. Giuseppe Satriano, Arcivescovo di Bari - Bitonto. Mons. Satriano riflette sul significato dei segreti, definendoli come qualcosa che viene scelto con cura e poi messo da parte non per essere scartato, ma per essere custodito gelosamente. Un segreto ha il potere di rendere esclusiva una relazione e di creare un sigillo di confidenza che unisce chi lo condivide in un'unica alleanza di protezione.



Nelle parole di Mons. Satriano, "Santa Fizzarotti Selvaggi, in queste pagine, mostra di essere una donna adulta che ricorda molto bene di essere stata bambina e che, soprattutto, sa ritrovare nella poesia la via dell'innocenza originaria." Il libro offre una serie di poesie che esplorano temi come l'amore, la speranza, la fede, la gioia e il dolore, attraverso l'uso di immagini naturali e l'ispirazione tratta dalla natura stessa.



Il volume contiene anche intermezzi dell'illustre grecista Prof. Francesco De Martino e di Padre Mariano Bubbico, frate cappuccino e psicologo. Il Prof. Delio De Martino ha elogiato il percorso delle liriche nell'opera di Santa Fizzarotti Selvaggi, descrivendolo come un cammino dalle tenebre alla luce, attraverso l'uso di una potente metafora: la rugiada. La rugiada rappresenta la ricerca sfuggente e enigmatica, e diventa simbolo di un segreto difficilmente rivelabile.



L'autrice si avvicina ai temi del sacro attraverso le parole e le realtà più laiche, mostrando che anche nelle esperienze più quotidiane si può intravedere la presenza ineffabile di Dio. Le poesie invitano i lettori a scoprire la grazia nascosta nella quotidianità e a sollevare lo spirito verso l'alto.



L'evento di presentazione di "Il Segreto della Rugiada" rappresenta un'opportunità unica per immergersi nell'arte e nella poesia di Santa Fizzarotti Selvaggi, esplorando il segreto racchiuso nelle parole e nelle immagini delle sue poesie.

BARI - Venerdì 10 novembre alle ore 18 presso Villa Larocca in via Celso Ulpiani 17, l'Accademia Pugliese delle Scienze, presieduta dal Prof. Eugenio Scandale, presenterà il libro "Il Segreto della Rugiada" edito da Gagliano edizioni, scritto dalla Socia Prof.ssa Santa Fizzarotti Selvaggi.