Putignano, 'Spelaion 2023- Gocce di Storia' nella splendida cornice della Grotta del Trullo

PUTIGNANO - Dall’8 al 10 dicembre, nella splendida cornice della Grotta del Trullo, si terrà l’incontro regionale di speleologia “Spelaion 2023- Gocce di Storia”. L’evento promosso dalla Federazione Speleologica Pugliese è organizzato dal Gruppo Ricerche Carsiche di Putignano, che quest’anno celebra i suoi 40 anni di attività.Le manifestazioni celebrative ed il raduno saranno rivolte non solo agli speleologi e ai tecnici del settore ma a tutti coloro che sono interessati o incuriositi dal mondo della speleologia. Durante l’incontro verranno proiettati video di interesse speleologico e verranno presentati diversi interventi da parte dei gruppi speleologici italiani e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico Puglia. Saranno inoltre affrontate insieme ad esperti geologi dell’Università di Bari, dal Politecnico di Bari e l’Università delle Marche tematiche attuali di prevenzione, protezione civile e tutela del territorio carsico nella pianificazione territoriale della regione Puglia.L’evento si svolgerà sotto il patrocinio della Società Speleologica Italiana, della Federazione Speleologica Pugliese, del Comune di Putignano, con l’Assessorato all’Urbanistica e l’Assessorato alla Cultura e Turismo, dall’Università degli studi di Bari Aldo Moro e dell’Ordine dei Geologi Puglia. La giornata del sabato si concluderà in una serata conviviale con cena informale a base di prodotti tipici.Nella mattinata di domenica sarà prevista l’assemblea di Federazione, la riunione della commissione Catasto e per i relativi ospiti ci sarà la possibilità di visitare la Grotta del Trullo, prima cavità turistica in Puglia, tramite un’escursione tecnico-scientifica.Ringraziamo per il loro contributo fattivo il Comune di Putignano e i sostenitori GPShop, Pane & Co, Articoli da Montagna e l’Azienda Agricola Biologica Querceta.