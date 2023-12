Bari, inaugurata la XV edizione del Meeting del Volontariato: nello Spazio Murat 400 studenti

BARI - Inaugurata questa mattina nello Spazio Murat, in piazza del Ferrarese, la XV edizione del Meeting del Volontariato dal titolo “Meta – in cammino per una società educante” organizzato dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola. Presenti le assessore comunali al Welfare e alle Politiche Educative Francesca Bottalico e Paola Romano, la presidente e il direttore del CSVSN Rosa Franco e Alessandro Cobianchi e Cardenia Casillo, presidente della Fondazione Vincenzo Casillo.Obiettivo e focus di quest’anno il valore dell’Educazione, questa mattina nello Spazio Murat erano presenti più di 400 studenti. Educazione come viaggio e destinazione di ogni essere umano. Ecco perché il termine META, nella sua più comune accezione di “scopo”, ma anche in quella di “trasformazione”, è il titolo scelto per la XV edizione dell’evento.“Il tema scelto quest’anno – ha dichiarato la presidente del CSV San Nicola Rosa Franco - è stato frutto di approfondimento, di lettura delle proposte e delle esigenze del territorio, non solo del Terzo Settore, ma delle Istituzioni, della Scuola, dei giovani e meno giovani. Abbiamo compreso che se non c’è Educazione, se non c’è comunicazione o ascolto, o l’incontro tra due libertà che creano la relazione, allora non si riesce a educare”.“L’edizione del Meeting di quest’anno è particolarmente importante – ha spiegato l’assessore comunale al Welfare Francesca Bottalico -, non solo perché ci saranno tante testimonianze, ma perché l’educazione rappresenta uno dei temi più importanti dell’attuale momento storico e sociale, fatto di violenza, di conflitti e disorientamento. Ci confronteremo con volontari e testimoni per rimettere al centro l’Educazione in un’ottica di Comunità Educante”.“Le formiche più resistenti hanno due stomaci, uno che riempiono per loro stesse e l’altro che invece riempiono per le altre che rimangono nel formicaio, quelle più fragili. Ecco – ha dichiarato l’assessore comunale alle Politiche Educative Paola Romano - l’augurio che faccio a tutti questi ragazzi è di imparare a essere generosi, perché la generosità ti porta a essere resistente e a migliorare la comunità”.“Penso che questa edizione del Meeting – ha dichiarato Cardenia Casillo, presidente della Fondazione Vincenzo Casillo - dedicata al tema dell’Educazione, sia contestualmente un punto di arrivo e di partenza in quello che il Csv sta costruendo e ha già costruito in questi anni. Un’edizione specialissima e spero che i ragazzi presenti riescano a coglierne il meglio”.Inaugurate anche le casette bianche del volontariato su via Venezia: le circa 90 associazioni – insieme ai loro volontari – che si alterneranno in queste tre giornate al loro interno sono pronte per il Mercatino del Volontariato, con gadget e manufatti artigianali, perfetti per i primi regali di Natale.Aperta al pubblico anche la mostra “Cinema e Volontariato”, esposizione di lavori originali realizzati dagli studenti dell’IISS G. Marconi - M. Hack di Bari nell’ambito del progetto “Generi Culturali” curato dal CSVSN. Ciascuna opera rappresenta il frutto di un percorso portato avanti nell’ultimo anno, in cui gli studenti – insieme ai professionisti del settore che li hanno guidati - si sono cimentati nell’apprendimento delle regole di una buona Comunicazione Sociale attraverso l’utilizzo di immagini cinematografiche. Ispirandosi infatti a storiche locandine di film campioni d’incasso, gli studenti hanno creato opere originali dedicate agli ambiti in cui opera il Volontariato.