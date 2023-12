Castellana, Massimo Ranieri inaugura 'Natale nelle Grotte'

CASTELLANA GROTTE - Giovedì 14 dicembre, alle 21:00, Massimo Ranieri - l’istrione per antonomasia - incanterà il pubblico con uno spettacolo scritto appositamente per le Grotte, una serata che ha fortemente voluto incastrandola in un tour teatrale di circa 80 date in giro per l’Italia.In scaletta i più grandi brani del suo repertorio e passaggi sui classici napoletani, insieme al suo nuovo, gioioso singolo natalizio intitolato “Sorridi è Natale” e scritto da Giuliano Baldassi.Massimo Ranieri sarà accompagnato dal suo pianista Seby Burgio e dalle chitarre di Tony Pujia e Andrea Pistilli. Si tratta dell’unica data in Puglia di Ranieri. un concerto che condurrà il pubblico in una magnifica avventura che si snoderà tra teatro e musica, tra parole e melodie indimenticabili.Sabato 16 dicembre, invece, sempre per “Natale nelle Grotte”, spazio a un concerto che porterà sollievo agli ammalati di talassemia. In programma, infatti, “Rocking with San Rocco. Concerto di Natale” che porterà in scena il musicista e filantropo italo-americano Patrick Girondi & the Orphan’s Dream. Uno spettacolo che incarna più degli altri lo spirito natalizio, visto anche il fine benefico della serata: Girondi, infatti, devolverà interamente il suo compenso al Comitato Famiglie Talassemici (https://comitatofamiglietalassemici.it).Nelle Grotte si sono giù esibiti artisti e artiste come Franco Battiato, Claudio Baglioni, Tosca, Eugenio Finardi, Nada e Fausto Mesolella, Giuliano Sangiorgi, Chiara Civello, Vinicio Capossela. I prossimi concerti saranno poi quelli di Carmen Consoli e dei Neri per Caso, rispettivamente il 22 e 23 dicembre. I biglietti sono disponibili sulla piattaforma www.ticketone.itÈ possibile trovare i link anche su https://www.grottedicastellana.it/natale-nelle-grotte-2023 Maggiori informazioni sui siti ufficiali di Grotte di Castellana (www.grottedicastellana.it) e Comune di Castellana Grotte (www.comune.castellanagrotte.ba.it) , e sui canali social di Comune e Grotte.