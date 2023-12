MILANO - Con la sua opera prima, Chiara Angeli ci presenta l’emozionante libro “Il Calice di Chiara”, edito da Jolly Roger edizioni.

“Si, perché l’amore manca quando hai voglia di ridere e non c’è nessuno che ride con te. L’amore manca quando ti tornano in mente tutti i sogni che avevate insieme e che adesso, invece sono diventati solo i miei. E l’amore manca durante il giorno e ti mancano anche le discussioni, i difetti, gli abbracci… in quei momenti baratteresti qualsiasi cosa pur di riaverli anche solo per un minuto.

Stavo cominciando a capire che il dolore, la rabbia arrivano piano piano, sempre di più sempre più forti. Con il dolore è importante saperci convivere ma ci vuole del tempo. Cominciai a paragonarlo a una persona che ogni tanto si riaffacciava e quando pensavo di averla salutata per sempre riappariva ancora, sempre meno, con più rispetto.

Quando se ne va la persona che ami non ne senti subito la mancanza e il dolore lo avverti nei giorni e nei mesi successivi”.

Chiara è una giovane donna in cerca della sua vocazione: passa dallo sport agonistico all’ingresso nel mondo della moda, fino all’idea di stabilirsi nell’azienda di famiglia, e poi definitivamente di dedicare la propria vita all’insegnamento. Ella è una protagonista vivace, capace di raccontare più storie in una. Se in un primo momento la sua vita sarà relegata al “far del bene al prossimo”, successivamente, il lettore potrà imbattersi in un emozionante storia personale, dove a farla da padrone sarà proprio l’amore. L’amore raccontato dall’autrice, attraverso gli occhi della sua protagonista, non esclude colpi bassi. Se in un primo momento l’Idilio presenta un amore perfetto, successivamente, la magia sembrerà svanire sotto gli occhi di tutti. La solitudine pagina dopo pagina, diverrà il padrone indiscusso della narrazione, fino a toccare la tematica universale dell’approdo del covid19. Il vuoto, fintamente consolatorio, a poco a poco sembrerà lasciare spazio alla gioia dei piccoli Carlo e Anna, alla voracità della terra amica, all’ascolto dei vigneti, alla voglia di rinascere e abbandonare il pianto. Un libro, quello di Chiara Angeli che ha effetti terapeutici e che attraverso la storia di una giovane donna, promette al suo pubblico una storia di rinascita collettiva.

"Il Calice di Chiara" è il racconto di un viaggio emotivo che ha come personaggio principale una ragazza che vede tutte le sue certezze crollare all’improvviso, fino a perdere la sua stabilità e la sicurezza in sé stessa. E Bernardo, un personaggio che Chiara, la protagonista, per caso o per destino, incontra al mare. Chiara con lui trova l’amore che poi però si converte in dolore. Una storia terapeutica, una storia di rinascita e di rivincita. Una storia in cui ci si perde per ritrovarsi. L’amore è così, richiede coraggio, richiede fiducia e Chiara alla fine ha scelto la cura per se stessa. La destinazione finale di questo viaggio è uno stato d’animo. Abbiamo tutti bisogno di stabilità emozionale e di pace interiore. Alla fine è quello che conta.

Chiara Angeli, è un’insegnante mugellana. “Il calice di Chiara” è la sua opera prima. Ad oggi si dedica anche alla sua azienda vinicola.