Dragusin risponde ad Arnautovic, l'Inter bloccata a Marassi

Genoa CFC fb





Retegui, Malinovsky e Gudmundsson cercano di impensierire la retroguardia nerazzurra. Arnautovic è ispirato, ma questa sera i padroni di casa non stanno a guardare. Inzaghi mette mano ai cambi inserendo Sanchez e Dumfries, ma nonostante l'ampio recupero la gara resta sull'1-1. La Juve prima della fine del 2023 può accorciare sui nerazzurri.

Al Marassi l'Inter frena davanti al Genoa in una gara molto fisica. Arnautovic sostituisce degnamente Lautaro firmando la rete del vantaggio interista nel primo tempo. I rossoblu pareggiano i conti allo scadere della prima frazione di gioco con la zuccata di Dragusin. La squadra di Gilardino tiene colpo agli avversari per un tempo intero. Prima delle marcature Barella colpisce il palo. Per la verità anche il Genoa sfiora il vantaggio con Acerbi che sfiora l'autogol.