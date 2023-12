Festa dell’Immacolata a Fasano, Piazza Ciaia si illumina con l’accensione dell’albero di Natale

FASANO (BR) - È alto 16 metri, circondato da quattro imponenti pavoni e popolato da giraffe, cervi, rinoceronti e scimmie, il maestoso albero in Piazza Ciaia, unico nel suo genere che, insieme a nuove installazioni luminose a tema ‘animali’ distribuite nel centro storico e allo Zoosafari, andrà ad arricchire il progetto "Luci di Natale a Fasano: The World of Animals". - È alto 16 metri, circondato da quattro imponenti pavoni e popolato da giraffe, cervi, rinoceronti e scimmie, il maestoso albero in Piazza Ciaia, unico nel suo genere che, insieme a nuove installazioni luminose a tema ‘animali’ distribuite nel centro storico e allo Zoosafari, andrà ad arricchire il progetto "Luci di Natale a Fasano: The World of Animals".





Ideata da Euforica APS, la cerimonia di accensione dell’albero è in programma domani, giornata dedicata alla Festa dell’Immacolata, a partire dalle ore 18; dopo i saluti istituzionali si darà il via all’accensione, tra luci e musica, che farà vivere a grandi e piccini un’esperienza indimenticabile per immergersi nell'atmosfera natalizia.

Per tutta la giornata di domani, inoltre, dalle 9 alle 20 allo Zoosafari Fasanolandia, grazie a una collaborazione con Poste Italiane, gli amanti del collezionismo potranno richiedere l’annullo filatelico del francobollo del parco realizzato, insieme a delle cartoline, per festeggiare il progetto "The World of Animals: i 50 anni dello ZooSafari di Fasano".

Il progetto "Luci di Natale a Fasano: The World of Animals", promosso dal Comune di Fasano, ideato e realizzato da Euforica APS e Paulicelli Srl SB, azienda storica pugliese specializzata nella progettazione e nell’installazione di luminarie artistiche, in collaborazione con il Ministero del Turismo, la Regione Puglia, lo Zoosafari, la sezione pugliese dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI).

Un allestimento straordinario, un’installazione luminosa diffusa e in divenire, partita con lo spettacolo di accensione delle sculture giganti nel centro storico del paese il 18 novembre, seguita dall'accensione delle luminarie delle frazioni di Fasano il 1 dicembre e interamente realizzata con lampadine Led a basso consumo energetico; le cinquanta istallazioni luminose a tema ‘animali’, realizzate per festeggiare il 50esimo anniversario dello Zoosafari di Fasano, sono ammirabili tutti i giorni gratuitamente fino al 13 febbraio 2024.

Grazie, inoltre, a quadri tattili delle opere proiettate, a modellini 3D - che riproducono in scala le sculture luminose degli animali - e alla traduzione delle immagini in descrizioni audio multilingue, quello di Fasano è un esempio virtuoso di percorso di luminarie e videoproiezioni urbane accessibili anche a ciechi e ipovedenti.

L’iniziativa "Luci di Natale a Fasano: The World of Animals" - fa parte del più ampio progetto "The World of Animals: i 50 anni dello ZooSafari di Fasano" per celebrare questo anniversario speciale attraverso una programmazione culturale della durata di circa 6 mesi che prevede eventi culturali e artistici, progetti didattici per le scuole primarie del territorio e una conferenza-studio a tema zoologico.