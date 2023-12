Festa di Natale all'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari: il 21 dicembre consegna doni ai piccoli pazienti

BARI - Mentre il Natale si avvicina e le famiglie si preparano a riunirsi per condividere gioia e affetto, l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari è pronto ad accogliere un evento speciale dedicato a coloro che, nonostante le sfide, portano in sé la forza di veri eroi: i piccoli pazienti in cura.Giovedì 21 dicembre 2023, alle ore 16:00, presso la sala Ticket dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII in via Giovanni Amendola, 207 a Bari si terrà la Festa di Natale in cui i piccoli guerrieri riceveranno regali donati da tutte le associazioni partecipanti alla manifestazione e assisteranno a uno spettacolo a opera della rinomata compagnia teatrale Tiberio Fiorilli di Bari, pronta a regalare sorrisi e leggerezza a tutti i presenti.L'appuntamento, concepito con l'obiettivo di donare momenti di gioia e speranza ai piccoli degenti e alle loro famiglie, vedrà la partecipazione di eccellenti ospiti d'onore. Tra di essi, i Vigili del Fuoco, i volontari della Croce Rossa Italiana, la Polizia Locale della Città Metropolitana di Bari, il dott. Livio Melpignano, direttore sanitario dell'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII, Giuseppe Marchetti, presidente Rotary Club Rutigliano Terre dell’Uva, Loredana Liso, presidente Rotary Club Bari Alto “Terra dei Peuceti”, Fabio Cavallone, presidente commissione Rotary Rapporti con la Pubblica Amministrazione Distretto 2120, Enza Balestra, presidente Inner Wheel Bari Alto, Federica Melpignano, presidente Rotaract Bari Alto, Gaetano Balena, presidente associazione Impegno 95 e, infine, Vincenzo Sassanelli, governatore Rotary distretto 2120 (Puglia e Basilicata) che, nei panni di Babbo Natale, distribuirà i doni.La Festa di Natale sarà un caleidoscopio di emozioni positive, una luce di speranza che illumina il cammino di tutti i piccoli guerrieri che si trovano a combattere battaglie difficili.La presenza delle forze dell'ordine e dei tanto amati pompieri, sottolinea l'importanza della solidarietà e della collaborazione nella costruzione di una comunità che si prenda cura di chi è più vulnerabile.L’evento è aperto a tutta la cittadinanza attiva e desiderosa di condividere la gioia di donare allegria in un abbraccio collettivo di umanità e speranza.