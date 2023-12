Francavilla Fontana, approvato il Piano Integrato di attività e organizzazione per il triennio 2023-25

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale ha approvato l’aggiornamento del Piano Integrato di attività e organizzazione, noto con l’acronimo PIAO, valido per il triennio 2023-25. - Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale ha approvato l’aggiornamento del Piano Integrato di attività e organizzazione, noto con l’acronimo PIAO, valido per il triennio 2023-25.





Si tratta di un documento obbligatorio che parte da una dettagliata analisi del contesto territoriale cittadino, compreso l'andamento demografico dell'ultimo decennio, e raccoglie le linee programmatiche che l'Amministrazione Comunale intende adottare per migliorare la qualità, l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza dell’attività amministrativa. Tra i dati obbligatori spicca il piano di assunzioni dell’Ente nel triennio di riferimento.

Negli ultimi anni il numero dei dipendenti comunali è diminuito in maniera considerevole a causa dei pensionamenti e dei trasferimenti del personale rendendo difficoltoso lo svolgimento delle normali attività d’ufficio. In base ad una analisi dei bisogni espressi dalle singole aree funzionali che compongono il Comune, nel PIAO è stata prevista l’assunzione di 8 nuovi agenti della Polizia Locale, di un istruttore amministrativo e di 2 funzionari tecnici.

"Il Comune – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – è una macchina complessa che necessita di risorse umane per poter funzionare. Con l’aggiornamento del PIAO abbiamo previsto l’assunzione di 11 nuovi dipendenti. L’obiettivo è migliorare la qualità dei servizi e, grazie al rafforzamento del Comando, presidiare il territorio con maggiore efficacia".

Le novità per il personale del Comune non finiscono qui. Il Piao, infatti, introduce le progressioni verticali, ossia l’avanzamento di 5 dipendenti dall’area degli istruttori in quella dei funzionari. L’individuazione delle figure professionali, così come previsto dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi, avverrà attraverso un bando di concorso interno cui potranno partecipare tutti i dipendenti, indipendentemente dall’area di appartenenza, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento. I nuovi funzionari saranno inseriti nelle aree Vigilanza (2), Tecnica – Lavori Pubblici (2) e Amministrativa (1).

"C’è un dato preoccupante in questo PIAO – conclude il Sindaco Antonello Denuzzo – che riguarda l’andamento demografico della nostra Città. Negli ultimi 10 anni abbiamo perso circa 2000 residenti e dal 2017 il numero delle persone decedute supera le nuove nascite. Vuol dire che la politica deve avere il coraggio di guardare oltre le piccole questioni e lavorare in sinergia con tutti gli interlocutori istituzionali per offrire un futuro concreto ai giovani francavillesi. È un percorso inevitabile ed una prova di maturità per l’intera classe dirigente".