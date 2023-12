Grottaglie, Borraccino: 'L’ospedale di Grottaglie non chiude'

GROTTAGLIE (TA) - "Le voci di una chiusura dell’ospedale di Grottaglie non sono all’ordine del giorno della Asl di Taranto e della Regione Puglia. Continueremo infatti ad usufruire delle prestazioni che attualmente il nosocomio grottagliese offre alla popolazione della zona orientale della provincia di Taranto" si legge in una nota stampa a cura di Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del piano Taranto. - "Le voci di una chiusura dell’ospedale di Grottaglie non sono all’ordine del giorno della Asl di Taranto e della Regione Puglia. Continueremo infatti ad usufruire delle prestazioni che attualmente il nosocomio grottagliese offre alla popolazione della zona orientale della provincia di Taranto" si legge in una nota stampa a cura di Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del piano Taranto.





"La funzione di ospedale di periferia che serve non soltanto all’utenza del territorio ma anche a decongestionare l’ospedale più importante della provincia, il SS Annunziata di Taranto. Anche quando entrerà in funzione il nuovo ospedale San Cataldo, l’ospedale di Grottaglie continuerà la sua funzione di presidio territoriale sanitario della provincia. Tra le altre cose Grottaglie avrà anche nei locali dell’ospedale attuale il nuovo modello di ospedale di comunità e di casa della salute per essere più vicini alle esigenze di cura dei cittadini del Comune grottagliese e dell’intero hinterland. Continuiamo a lavorare col Presidente Emiliano e col management della ASL JONICA per assicurare anche nei territori di periferia presidi importanti di assistenza sanitaria. Pertanto le voci della chiusura sono destituite di fondamento" si legge ancora nella nota stampa a cura di Cosimo Borraccino.