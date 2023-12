Trionfo per la Palestra Fight Club di Trinitapoli nelle competizioni di Kick boxing a Trani

La palestra Fight Club e Fitness di Trinitapoli ha scritto una pagina di successo nelle recenti competizioni di Kick Boxing a Trani, svoltesi il 25 e 26 novembre. Gli atleti della palestra hanno raggiunto risultati di rilievo, conquistando numerosi primi posti e dimostrando un'eccellente performance nell'ambito di una competizione che ha visto la partecipazione di palestre provenienti da tutta la Puglia e oltre.Il tecnico e maestro casalino Michele Di Toma si è mostrato molto soddisfatto del lavoro svolto e dei successi ottenuti dai suoi atleti. La competizione, caratterizzata dalla presenza di atleti e maestri di alto livello tecnico, ha visto brillare la stella della palestra Fight Club di Trinitapoli.Nel light contact, la palestra ha ottenuto ottimi primi posti con atleti come Modesto Melissa, Dambra Antonio, Palmieri Stefano e Leone Ignazio. Anche nella categoria semi contact, i risultati sono stati notevoli con le vittorie di Garofalo Vincenzo, Tiritiello Vincenzo e Grimaldi Alexander.Il commento entusiasta di Michele Di Toma sottolinea la tenacia e lo spirito di abnegazione dimostrati dagli atleti del suo team. La disciplina del Kick Boxing, insegnata con impegno alla palestra, non si limita solo alla competizione sportiva ma insegna ai giovani anche valori importanti come l'educazione e il rispetto per l'avversario.Il maestro guarda al futuro con umiltà e determinazione, pronti a affrontare nuovi obiettivi e a conquistare nuovi traguardi. La Palestra Fight Club di Trinitapoli si conferma un punto di riferimento per gli amanti del Kick Boxing, grazie alla dedizione e all'energia fantastica dei suoi atleti.