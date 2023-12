OSTUNI (BR) - La Villa Incantata a Ostuni accende il Natale. Luminarie, mercatini tipici e artisti di strada animano le feste nella villa comunale Sandro Pertini in questo weekend di festa. - La Villa Incantata a Ostuni accende il Natale. Luminarie, mercatini tipici e artisti di strada animano le feste nella villa comunale Sandro Pertini in questo weekend di festa.





Ultime ore di shopping alla ricerca del regalo perfetto e serate piacevoli in compagnia, da trascorrere passeggiando tra installazioni luminose e mercatini, degustando prodotti tipici e lasciandosi coccolare dall’atmosfera natalizia che ha sempre qualcosa di magico, e non solo per i più nostalgici. La "Villa Incantata" a Ostuni è questo e tanto altro, tutta da scoprire fino al 7 gennaio.

Dalle 18.30 in poi il parco Pertini, location d’eccellenza dell’iniziativa, ideata e organizzata da Idea Show e giunta con successo alla sua terza edizione, si riempie di magia: luminarie artistiche e d’autore, postazioni gastronomiche e di artigianato, spunti per acquisti a chilometro zero e sostenibili, esibizioni che allietano i piccoli, le famiglie, e non solo.

Stasera, sabato 23, è protagonista assoluto il teatro di strada con giocoleria, equilibrismi, risate e parodie clownesche. Nella "Villa Incantata" si esibisce, infatti, il "Grande Lebusky" con la sua immancabile mini "Graziellina" rossa, che da anni e con consolidata esperienza artistica attrae sapientemente il pubblico con risate e lo tiene con il fiato sospeso a ogni giro di acrobazia.

Il prossimo appuntamento artistico, invece, è previsto mercoledì 27 dicembre con il mimo Saeed Fekri; venerdì 29 dicembre imperdibile lo spettacolo sui trampoli di "Silvano show" e, sabato 30 dicembre, si chiude con il clown "Robertino".

Tutti gli spettacoli sono liberi e gratuiti e hanno inizio alle ore 18:30.

La "Villa Incantata" si inserisce nell’ambito della rassegna Estensioni Music & Light Festival 2023, con il sostegno del Comune di Ostuni, di Regione Puglia e PugliaPromozione. Tutti gli eventi e gli spettacoli sono a ingresso libero e gratuito e hanno inizio a partire dalle ore 18.30.