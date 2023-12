Lecce, De Natale alla strina nella Casa Circondariale Borgo San Nicola per il progetto 'Mama - Musica ai margini'

Il repertorio, che comprende anche il Bon Natale del compianto cantore, autore e compositore Gianni De Santis, nasce da anni di ricerca sulla tradizione orale e dal recupero di documenti storici e registrazioni degli anni ’70, anche grazie alla collaborazione con Luigi Chiriatti e Daniele Durante. Dal 2010, infatti, il musicista e cantante Antonio Melegari (direttore artistico dei festival Li Ucci e Canti di passione, curatore di libri e pubblicazioni, animatore di numerose attività e iniziative legate alla cultura salentina) porta in scena questo spettacolo dedicato ai canti del periodo natalizio per tramandare e portare avanti anche questa tradizione.





L'iniziativa in carcere rientra, come detto, nel progetto “Mama - Musica ai margini”. Attraverso la musica tradizionale, tassello fondamentale dell’identità territoriale e di comunità, si provano a mettere in connessione generazioni diverse. Gruppi musicali e bande accolgono anziani suonatori e giovanissimi “apprendisti”: tamburelli, chitarre, stornelli sono infatti il ponte per piccoli e grandi momenti di incontri di formazione, cultura e socialità. Info 3474077634 - sudethnic@gmail.com.

LECCE - Lunedì 18 dicembre la Casa Circondariale Borgo San Nicola di Lecce ospita lo spettacolo "De Natale alla strina". L'appuntamento rientra nel più articolato progetto di inclusione sociale “Mama - Musica ai margini” promosso dall'associazione Sud Ethnic Aps e sostenuto dal bando regionale Puglia Capitale Sociale 3.0. Il coordinatore Antonio Melegari - accompagnato da Luigi Russo, Alessio Giannotta, Vittorio Chittano, Francesca Falcone, Ilaria Costantino e Michela Sicuro - proporrà un viaggio tra "Canti, cunti e filastrocche tradizionali del periodo natalizio".