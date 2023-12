Ceglie Messapica, concerto di Joselin St. Aimee e i Gospel Italian Singers

- Dopo il successo riscontrato due anni fa, i Gospel Italian Singers tornano ad esibirsi presso la Chiesa Maria Ss. Assunta di Ceglie Messapica, questa volta con una nuova ospite, Joselin St. Aimee, con lo spettacolo "A Natale...".Un concerto che è espressione musicale e "corale" di gioia, sensibilità, dubbi e speranze. Il gospel, per le sue caratteristiche accattivanti, coinvolgenti e profonde è il genere ideale per tradurre il vero senso dell'esistenza e gli ideali di pace, speranza e gioia.Per quel che riguarda Joselin St. Aimee, cantante gospel americana, ha condiviso il palco con molti artisti e gruppi di fama internazionale tra i quali André Rieu, Zucchero, Joyce Yuille, Cheryl Porter, il Coro degli spiriti di Harlem. Si è esibita in festival di settore per musica sacra e gospel, in particolare all'Arena di Verona in occasione della Festa della Fede, al Torre Albina Blues Festival ed al Boston GreenFestival. Nel 2011 esce il suo primo album dal titolo Love sacrifice. St. Aimee promuove la cultura afro-americana, organizzando seminari e workshop di musica gospel in Italia ed all'estero in collaborazione con Nehemiah Brown, figura di spicco nel panorama musicale gospel. La sua vocazione umanitaria l'ha portata, dal 2016 al 2019, ad essere creatrice e direttrice artistica della manifestazione Music for Peace gospel festival, in occasione della Giornata Internazionale della Pace delle Nazioni Unite, che ha visto il supporto di numerose istituzioni, tra cui UNICEF ed Emergency.L’iniziativa, che prevede un tour in teatri e chiese di tutta Italia, ha ricevuto il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.L’appuntamento, ad ingresso gratuito - organizzato da New Music Promotion con il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Ceglie Messapica e rientrante nel programma di eventi Ceglie Borgo d’Inverno - é per domenica 17 dicembre, con inizio alle ore 19:30.