Lecce, il 30 dicembre Teo Mammuccari al Teatro Apollo con lo spettacolo 'Sarà capitato anche a voi'

Uomo ed artista dai mille volti, in questo spettacolo Mammuccari si metterà a nudo e porterà sul palco un mix fatto di esperienze di vita e maturità artistica, in cui la comicità sarà l'elemento chiave per scoperchiare le tante verità della vita quotidiana.

Quante volte ci siamo chiesti il motivo per cui la vita ci mette di fronte determinate sfide? Sarà questo il leit motiv dello spettacolo che accompagnerà il pubblico attraverso la tentata spiegazione del senso della vita, e del perché dobbiamo accettare tutto ciò che capita sul nostro cammino, affrontandolo con caparbietà ed entusiasmo.

Attraverso l'ironia e l'umorismo Teo Mammuccari ci tenderà la mano e ci porterà alla scoperta di una grande Mostra d'arte, fatta di quadri diversi in cui ognuno potrà rispecchiarsi nei propri piccoli sé, così attraverso un rito collettivo, una volta usciti da teatro, si potrà essere un po' più consapevoli della propria persona.

Con un messaggio pieno di speranza e ascolto Teo Mammuccari conferma l'entusiasmo di portare il pubblico con sé attraverso questo viaggio.

Per info: 3240917038

Organizzazione: AR live

