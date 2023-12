Massimiliano Ancona ancora in libreria con racconti in bianco e rosso

Per il piacere della tifoseria barese, e non solo, torna in libreria Massimiliano Ancona con il suo nuovo libro “Racconti in bianco e rosso… con toni di giallo e nero” (WIP Edizioni – 166 pagine, 15 €).Un testo per coloro che, se amano Bari e il Bari, potrebbero “divorarselo” nel giro di qualche ora, ma si consiglia gustarselo un po’ alla volta, una storia al giorno.Il testo riporta ben 61 racconti che l’autore descrive piacevolmente e il lettore legge gradevolmente. Si parla non solo di sport e delle vicissitudini della squadra barese, ma anche di personaggi e di fatti storici che hanno interessato la nostra città, come ad esempio lo zampillo della fontana di Piazza Roma a Bari o della mezzala “Faele” (Raffaele Rossini) con le sue idee geniali e i suoi potenti tiri, della Coppa dei Campioni del ’91, e dell’esodo degli albanesi, insomma un libro che contiene di tutto e di più e non è esclusivamente per tifosi o sportivi ma anche per coloro che vogliono rinfrescarsi la memoria sui fatti della nostra città, della squadra calcistica e dei suoi protagonisti.Francesco Gentile, responsabile SSR dell’Ansa, che firma la prefazione, scrive che il libro «Vi porterà per mano in ambiti che col pallone non sempre hanno a che fare, con storie spesso inedite e col racconto di eventi che hanno segnato la vita della città. Come il bombardamento nel porto del 1943 e delle sue conseguenze, una storia che meriterebbe un ‘kolossal’ alla Pearl Harbour. O come quella di Franco Percoco, il primo mostro d’Italia. Vicenda pazzesca su cui un film lo hanno fatto davvero, quest’anno.»Un libro-documento da leggere e consultare per aggiornare la propria cultura sulla nostra squadra e sulla nostra città. Massimiliano Ancona, giornalista professionista, ha collaborato con varie testate giornalistiche e periodici, attualmente è redattore della “Gazzetta dello Sport e di “gazzetta.it” e ha pubblicato con la WIP Edizioni “La Bari dei baresi e altre storie…”, BianoRossoNero. I derby dell’Apulia”, “La bella e il campione, le fiamme e il sepolcro imbiancato – Quel terribile 1991”.Ha ricevuto il premio “Giornalista di Puglia – Michele Campione” e il premio “Franco Sorrentino”. Insomma un giornalista “a tutto tondo”.