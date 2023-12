Martina Franca, domenica 17 dicembre la quattordicesima edizione di 'Notte di Note' nella Chiesa di Cristo Re

MARTINA FRANCA (TA) - L’Associazione di Promozione Sociale "Armonie d’Itria" di Martina Franca allieterà le festività natalizie, con la quattordicesima edizione di "Notte di Note", augurando al proprio pubblico un buon Natale ed un buon inizio di anno nuovo. - L’Associazione di Promozione Sociale "Armonie d’Itria" di Martina Franca allieterà le festività natalizie, con la quattordicesima edizione di "Notte di Note", augurando al proprio pubblico un buon Natale ed un buon inizio di anno nuovo.





Si esibiranno il coro della Parrocchia di Cristo Re diretto dal Maestro Giovanni Spadintessa e la storica Banda Musicale "Città di Martina Franca" diretta dal Maestro Caterina Santoro.

L'offerta musicale e culturale ancora in corso, é iniziata il 22 novembre (giorno dedicato alla patrona della musica Santa Cecilia) per le vie cittadine con le tipiche pastorali natalizie di origine tarantina e numerosi sono stati e saranno gli appuntamenti a seguire.

Il concerto Notte di Note, spazierà tra brani classici e moderni a tema natalizio, intermezzi solistici e trascrizioni per banda e coro di sicuro gradimento per il pubblico. L’appuntamento di quest’anno è reso più speciale in occasione degli ottocento anni dal primo presepe di Greccio realizzato da San Francesco d’Assisi.

Proprio nella Chiesa che ci ospita, retta da sempre dai Frati Minori, quest’anno è stata realizzata una riproduzione molto fedele della grotta di Greccio che la domenica e nei giorni festivi può essere visitata dall’interno. Nella stessa chiesa l’8 dicembre il parroco e guardiano del convento padre Paolo Lomartire ha aperto ufficialmente il giubileo francescano con la lettura del decreto di indulgenza plenaria concessa da

Papa Francesco a tutti coloro che fino al 2 febbraio 2024 entrando in una chiesa francescana sosteranno in preghiera davanti al presepio pregando secondo le intenzioni del Santo Padre, confessandosi e comunicandosi.

L’Organizzazione del concerto è stata possibile grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Martina Franca ed in particolare con il patrocinio dell’Assessorato alle Attività culturali e allo Spettacolo, all’Assessorato al Turismo e al Marketing territoriale, nonché grazie al Villaggio di Sant’Agostino nel quale si trova la sala musica "Francesco Colucci", sede della Banda Musicale "Città di Martina Franca".

Il nostro obiettivo sarà sempre quello di essere vicini ai nostri concittadini, alle nostre tradizioni secolari e portare avanti con passione, tenacia ed innovazione la più antica formazione musicale della nostra città.

L’Appuntamento è per domenica 17 dicembre 2023, alle ore 20:00, nella Chiesa di Cristo Re a Martina Franca.