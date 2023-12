Melpignano, presentazione del libro 'Per cambiare il mondo' e il live di Finaz e Nuto della Bandabardò

MELPIGNANO (LE) - Un’altra giornata all’insegna della cultura, della musica del cibo di qualità. Torna a Melpignano l’appuntamento con il Mercato del Giusto, la rassegna ideata dall’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Valentina Avantaggiato. Appuntamento per domenica 17 dicembre in Piazza San Giorgio che, per l’occasione, tornerà a riempirsi degli stand dei produttori e degli artigiani locali per promuovere nuove forme di consumo consapevole e sostenibile. - Un’altra giornata all’insegna della cultura, della musica del cibo di qualità. Torna a Melpignano l’appuntamento con il Mercato del Giusto, la rassegna ideata dall’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Valentina Avantaggiato. Appuntamento per domenica 17 dicembre in Piazza San Giorgio che, per l’occasione, tornerà a riempirsi degli stand dei produttori e degli artigiani locali per promuovere nuove forme di consumo consapevole e sostenibile.





Si parte alle 10 con l’apertura dei mercatini in piazza. Alle 11, dopo gli incontri sulle comunità energetiche e su quelle del cibo, sarà la volta di un nuovo evento: la presentazione del libro "Pensiamo verde. Storie, proteste e proposte per cambiare il mondo", della ingegnera meccanica ed ecologista Annalisa Corrado, delegata ambiente nella segreteria nazionale del PD. Oltre all’autrice, saranno presenti al dibattito la prima cittadina melpignanese Valentina Avantaggiato e Chiara Pirovano, ricercatrice in Ecologia e Sostenibilità di Està.

Sempre alle 11, via al laboratorio intitolato "Amuleti e ornamenti", un momento e uno spazio didattico dedicato ai piccoli partecipanti. Guidati dagli operatori e dalle operatrici dell’associazione VivArch, bambini e bambine apprenderanno il significato delle simbologie antiche. Nel frattempo, i genitori potranno godersi "Mezzogiorno suonato", consumando a pranzo i piatti della cucina tradizionale agli stand allestiti in Piazza San Giorgio. Dopo l’appuntamento dello scorso 3 dicembre, nel quale si è esibito il cantautore Alberto Fortis, in tour con il suo nuovo lavoro, un nuovo momento di condivisione per i cittadini e le cittadine. Alle 12, infatti, un pranzo sulle note del live di Finaz e Nuto, due dei musicisti della nota banda Bandabardò.