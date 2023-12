Oria, presentazione del libro 'Cultura antropologica e Società post-neoliberale' di Francesco Mario Fistetti presso la Sala di Rappresentanza della Biblioteca Diocesana

ORIA (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Oria: domenica 10 dicembre 2023 alle ore 19:00, presso la Sala di Rappresentanza della Biblioteca Diocesana in Piazza Giustino De Jacobis n°4, si terrà la presentazione del libro "Cultura antropologica e Società post-neoliberale" scritto da Francesco Mario Fistetti e Roberto Finelli, edito da Edizioni ETS. - Proseguono gli eventi nella città di Oria: domenica 10 dicembre 2023 alle ore 19:00, presso la Sala di Rappresentanza della Biblioteca Diocesana in Piazza Giustino De Jacobis n°4, si terrà la presentazione del libro "Cultura antropologica e Società post-neoliberale" scritto da Francesco Mario Fistetti e Roberto Finelli, edito da Edizioni ETS.





A conversare con l'autore ci saranno anche il Prof. Ferdinando Spina e il Dott. Fabio Ancora. L'evento, organizzato dall'associazione culturale "Il Pozzo e l'Arancio", fa parte del Progetto "Le città invisibili: tante storie per una stOria" per l'accessibilità, la fruibilità e la valorizzazione del complesso monumentale dell'Episcopio di Oria.

Per quel che riguarda il Professore Francesco Mario Fistetti, è Ordinario di Storia della Filosofia e Filosofia contemporanea presso l’Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".

"Cultura antropologica e Società post-neoliberale", edito da Edizioni ETS, è un libro sulla contemporaneità e sull’Uomo che tutti noi siamo noi oggi. L’uomo che parla dell’Uomo: incontro con l’intellettuale, il filosofo, il pensatore. "Com’è potuto accadere questo capovolgimento ironico dell’emancipazione in servitù?" Qual è il percorso intellettuale e umano che conduce in filosofo a scegliere i temi del suo pensiero e i modi preferiti per studiarli e parlarne? Queste domande e tutte le vostre guideranno la conversazione di approfondimento culturale.